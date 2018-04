A meio caminho Data Estelar: Mercúrio e Marte em sextil, Vênus e Saturno em quadratura; a Lua é quase Nova em Câncer. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade que percebe o mundo espiritual, o mundo invisível, aguarda sua manifestação em arroubos místicos e cenas dantescas. Porém, o mundo invisível participa da vida mundana muito além do suposto. Sem grande alvoroço, mas através de pequenos incidentes e coincidências, resultados inesquecíveis comprovam o estreito relacionamento humano com o lado de lá. Nós, que estamos conscientemente a meio caminho entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grandioso, temos recursos e força suficiente para estabelecer a ponte necessária que garanta uma realidade mais fluida e feliz. Só não o fazemos por pura negligência, a qual nos custa amargas derrotas e a infelicidade de perder tempo precioso. ÁRIES 21-3 a 20-4 Quando será tudo mais fácil? Esta é uma pergunta que não cala, feita com a justiça do cansaço moral e físico. Porém, apesar da legitimidade, a resposta é que só o maligno pode acenar com o fim da luta, para que você desista. TOURO 21-4 a 20-5 Eduque seu coração para que este só emane benevolência, os melhores sentimentos possíveis para toda a criação e para todas as pessoas, amigas ou inimigas. Faça isso como experiência e confira os resultados. Você vai gostar. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Se por acaso você deseja cooperar com a realização de um mundo maior e melhor, então terá de jogar fora seus pudores e temores, porque esses só servem para distanciar você da possibilidade de toda melhora. CÂNCER 21-6 a 21-7 No processo atual de reorganização do mundo só é possível ter sucesso afirmando, com a própria presença e influência, a necessidade de inventar um mundo melhor. Tentar conservar o antigo seria o mesmo que preferir a decadência. LEÃO 22-7 a 22-8 Nenhum esforço deixa de produzir resultados. Porém, há um plano superior no qual se encaixam, bem ou mal, seus planos pessoais. Você pode contrariar essa ordem superior ou fazer o necessário para engrandecê-la com a sua presença. VIRGEM 23-8 a 22-9 Os caminhos são muitos, mas a fonte da Vida é uma só. As pessoas são todas diferentes, mas comungam na mesma espécie. Diversas são as tarefas que você precisa cumprir todos os dias, mas o trabalho é um só. Só a unidade importa. LIBRA 23-9 a 22-10 A única possibilidade de derrota consiste em você duvidar a respeito da natureza de seus próprios desejos e, também, considerar que isso seja mera fantasia. Ou você acredita em sua vida, ou a vida não acreditará em você. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Neste momento histórico da evolução de nossa humanidade, a responsabilidade de cada pessoa aumentou na mesma proporção da rede de relacionamentos em que se encontra inserida. É fundamental que a Vida se distribua graciosamente. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Faça o necessário para aproximar-se conscientemente do Ser que em você pensa. Afinal, quem pensa os pensamentos? Quem sente o que sente? Quem decide a cada solitário instante os movimentos do misterioso destino? CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 A vontade de melhorar é perfeita e justamente por isso é tão contrariada. É mais fácil você piorar, inclusive porque receberá apoio e incentivo para isso, já que consumirá remédios e terapias de duvidosos resultados. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 De que vale saber ler e escrever se o olhar só vai ver a estética das letras? O que importa não está na forma delas, mas no conteúdo que transmitem. O que for dito com o coração vale mais do que o que for dito formalmente. PEIXES 20-2 a 20-3 Para a maioria das pessoas o poder dos pensamentos é mera teoria, algo que serve apenas para conversa. Porém, é melhor você levar a sério, porque todo pensamento é um comando que determina a radiância de seu coração.