A literatura vista como resistência

Editados em livro na Itália em 1980 - cinco anos antes de sua morte -, estes ensaios literários de Italo Calvino foram escritos e publicados em jornais e revistas literárias entre 1955 e 1978. De temática muito variada, a seleção obedeceu, segundo intenção do autor, ao desejo de formarem uma espécie de autobiografia intelectual, em que digressões críticas e perfis de autores se entremeiam com reflexões sobre a língua, o estilo e a arte de escrever. Os apreciadores desse que foi seguramente um dos maiores escritores italianos da atualidade, acostumados às suas incursões fantasistas, à sua criatividade inesgotável e, principalmente, à sua astúcia de apresentar temas que se desenvolvem ad infinitum, sem a estreiteza da limitação de tempo e espaço, poderão estranhar de início o título Assunto Encerrado (tradução de Roberta Barni), imaginando que o autor quisesse dizer que expressou sobre esses temas as suas opiniões definitivas. O título é ainda mais contundente no original, pois sugere que ele esteja botando uma pedra sobre eles, decidido não mais a discuti-los. Algo como o famoso punto y basta. Mas quando o livro foi publicado na Itália, alguns críticos levantaram, nesses estudos, questões que não pareciam isentas de discussão e que sobre elas o autor ainda teria algo a dizer em apoio aos seus pontos de vista. Uma das principais seria naturalmente a afirmativa de Calvino, numa entrevista, de que considera Galileu o maior escritor da língua italiana. E quando Carlo Cassola, o polêmico resenhista crítico do Corriere della Sera, se insurge dizendo: "Eu pensava que fosse Dante", Calvino tangencia alegando que está se referindo a um "escritor em prosa". A justificativa da escolha é uma das mais brilhantes teses de defesa do indefensável, em que Calvino demonstra, mais uma vez, sua formação científica e sua capacidade de transformar ciência em literatura. "Galileu usa a linguagem não como um instrumento neutro, mas com uma consciência literária, com uma ininterrupta participação expressiva, imaginativa, e até lírica", argumenta Calvino. "Gosto de buscar as passagens em que ele fala da Lua: é a primeira vez que ela se torna para os homens um objeto real, descrita minuciosamente como uma coisa tangível." O leitor se lembrará imediatamente de As Cosmicômicas, com seu personagem de nome palindrômico e impronunciável, Qfwfq, que atravessou todas as eras geológicas desde o momento inicial do big bang e se lembra de quando a órbita da Lua passava tão rente à Terra que era possível ir até lá para colher seu leite, como num piquenique. Esse livro, uma espécie de science-fiction ao revés ou ainda uma projeção fantasiosa do passado, atesta o interesse de Calvino pelas teorias evolutivas e sua consciência cosmológica, a qual se manifesta até mesmo de maneira humorística quando Qfwfq se apaixona por Ursula, e ambos se deslocam num mesmo plano infinito, em duas paralelas que jamais se encontrarão. Talvez Calvino quisesse, com esta escolha de Galileu como o maior escritor italiano, manifestar sua preferência por um tipo de literatura menos voltada para o psicologismo e mais consciente de uma participação cientificista. O que torna este livro um acúmen na obra já em si toda crítica e analítica de Calvino é que a escolha dos artigos coincide com épocas ou etapas bem definidas sobre as quais ele, ao fazer um balanço de cada período, vai apontando a evolução e as oscilações de sua própria investigação teórica, as mudanças de rumo de suas conceituações, sensíveis ao impacto de sua sempre crescente investigação cultural em função dos acontecimentos. Calvino não é um literato contemplativo, embora a leitura tenha sido, segundo ele, uma de suas razões de existir, ele é antes de tudo um homem profundamente identificado com sua época, com um passado de ativista político e de atuação partigiana; foi filiado ao PCI e escreveu inúmeros artigos de militância política, só mudando de rumo depois da invasão de Praga pelos russos, atitude seguida por vários de seus amigos escritores. Para ele, a literatura sempre foi uma forma de resistência: "Acreditamos", diz em O Miolo do Leão - seguramente um dos artigos mais esclarecedores sobre seus conceitos literários neste livro - "que o engajamento político, o tomar partido, o comprometer-se, seja, muito mais que um dever, uma necessidade natural do escritor de hoje, e antes ainda do escritor, do homem moderno." Mas vê com ceticismo a possibilidade de uma atuação literária se sobrepor ou substituir a realidade: "Os fatos reais sempre são maiores, mais verdadeiros e instrutivos que os narrados; e os militantes representados nos livros continuam muito inferiores em evidência humana e em novidade histórica, se comparados àqueles que, aos poucos e a muito custo, se formam na realidade. (...) Um protagonista lírico-intelectual em contato com o proletariado pareceu o caminho mais natural para testemunhar a Resistência, mas não conseguiu representar com acentos de verdade nem o tormento interior dos protagonistas nem aquele épico e coletivo do povo." Grande espaço é concedido à discussão de conceitos literários, à atitude do autor em face do público e de seu compromisso social, à análise de obras fundamentais ou que tenham contribuído para o estabelecimento de uma "verdade literária", como em Usos Políticos Certos e Errados da Literatura - transcrição de uma conferência que Calvino pronunciou em inglês em 1976. A morte de dois de seus mais caros amigos, Cesare Pavese e Elio Vittorini, enseja comentários sobre o processo criativo e a personalidade literária de ambos. E há ainda toques humorísticos, tal o retrato esquemático do ator Groucho Marx, que Calvino associa, em sua saudade, a outro "grande cínico", o escritor Vladimir Nabokov. Ivo Barroso, poeta, ensaísta e tradutor, é autor, entre outros, de A Caça Virtuale Outros Poemas