A lição de cinema de um mestre

Mestre Nelson Pereira dos Santos volta hoje ao Memorial da América Latina para proferir, a partir das 15 horas, sua aula magna como homenageado do 4º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo. Na quinta, em pleno feriado, o repórter pôde testar a popularidade do cineasta, assistindo à apresentação que ele fez de O Amuleto de Ogum, um dos filmes que integram a minirretrospectiva em sua homenagem. Nelson foi saudado pelo público, predominantemente jovem, com aplausos e gritos de ?U-hú?. Durante o cafezinho, apareceu o também diretor Beto Brant - e Nelson fez saber ao repórter que considera ?esse garoto muito talentoso?. Outro fã, ainda anônimo, disse que Nelson é seu modelo, mas ele, que sonha ser cineasta, espera um dia ser tão importante quanto o mestre para a história do cinema nacional. Nelson, aos 81 anos, está firme e forte. Tem problemas de audição, mas nada que dificulte a comunicação. A homenagem num festival de cinema latino tem um sabor especial. Em 1958, ao participar de um encontro de cineastas em Montevidéu, descobriu a América nuestra e nunca mais se desligou dela. Vinicius de Morais era diplomata no Uruguai, naquela época. Nelson está feliz por ter terminado seu filme sobre um dos parceiros do poeta, Antônio Carlos Jobim. Se você pensa que, por ser um mestre, é fácil para ele desenvolver seus projetos, engana-se. Nelson não conseguiu captar os R$ 2 milhões necessários. Fez o filme com R$ 1 milhão e a entrada da RioFilme como parceira está lhe permitindo finalizar a obra. Não é um documentário tradicional. "Mostro o processo de criação do Tom por meio de três mulheres que foram essenciais na vida dele, a irmã, a ex-mulher e a viúva." Ele já desistiu de outro sonho - o filme sobre Castro Alves. "É muito caro e a captação está cada vez mais difícil." Apesar das dificuldades pessoais, ele vê com otimismo o atual momento do cinema brasileiro. Elogia a diversidade da produção, mas deixa claro que as exigências de mercado não o atraem. "O que me interessa é o cinema de autor", proclama. Não acredita que o cinema brasileiro possa sobreviver sozinho no mercado. "A presença do Estado é necessária", defende. Esse discurso ?intervencionista? não cabe mais no mundo globalizado, brinca o repórter. "Você (Nelson) corre o risco de ser chamado de dinossauro, de estar atolado no ranço esquerdista do Estado regulador." Ele retruca - "Mas não sou eu. É o (Barack) Obama. O Estado não salvou o capitalismo nos EUA?" Acostumado a ver tudo pelo cinema, ao entrar para a Academia Brasileira de Letras, em 2006, Nelson descobriu um outro mundo. A solidariedade dos velhinhos, entre os quais se inclui, o comove. E Nelson tem estado muito ativo da academia. Criou o prêmio ABL de Cinema, que em sua terceira edição premiou Fronteira, do mineiro Rafael Conde, adaptado de Cornélio Penna, e ativou o cineclube da ABL, que realiza sessões abertas para o público, todas as quartas-feiras. "Estamos terminando um ciclo sobre cinema e literatura no Brasil e vamos começar outro sobre cinema e literatura estrangeira." Nelson pauta os colegas acadêmicos para que realizem pesquisas, apresentando os escritores cuja obra está sendo mostrada. O ciclo começa com a inglesa Jane Austen e, no começo da semana, ele distribui a tarefa. A academia não é uma fogueira de vaidades, provoca o repórter? "Onde existe a natureza humana, existem as qualidades e os defeitos das pessoas. Mas na academia, vou lhe dizer, o tempo já serenou bastante nossas vaidades." Ao apresentar O Amuleto de Ogum, seu longa de 1974, vencedor do prêmio de melhor filme no Festival de Gramado do ano seguinte, Nelson admitiu que foi sempre preconceituoso em relação à religiosidade popular. Ao filmar Rio 40 Graus, no morro, ele olhava os ?despachos?, oferendas às divindades da macumba, e pensava consigo - ?Ópio do povo!? Foi Lenita, sua querida (e saudosa) mulher, que conseguiu mudar seu olhar. Ela era pesquisadora e fez um estudo sobre as religiões de transmigração - sobre os católicos, principalmente, que migravam para a umbanda. O estudo da mulher transformou a visão de Nelson e ele fez O Amuleto, não como uma abordagem sociológica, mas realista. Também o influenciaram as histórias sobre o lendário Tenório Cavalcanti, político da Baixada Fluminense que teria o corpo fechado. Hoje, Nelson pode dizer com segurança - "Sempre gostei de Jorge Amado, e ele já era uma referência, senão uma influência, desde Rio 40 Graus (em 1956), mas só depois do Amuleto foi que eu me senti livre para adaptar o Jorge." Foi, aliás, o que lhe disse Zélia Gattai. Depois de assistir a O Amuleto, ela disse que Nelson estava pronto para Tenda dos Milagres (que adaptou em 1977). Sua obra passeia com frequência pela literatura brasileira. Além dos dois Jorge Amado (Tenda e Jubiabá), ele adaptou Nelson Rodrigues (O Boca de Ouro), João Bethencourt (El Justicero), Guilherme de Figueiredo (Fome de Amor), Guimarães Rosa (A Terceira Margem do Rio) e, claro, Graciliano Ramos (Vidas Secas e Memórias do Cárcere). De todos os escritores, o velho Graça é de quem mais se aproxima, ?pelo minimalismo?. Mas ele desfaz um mito - não é verdade que tenha filmado Vidas Secas sem roteiro, com o livro na mão. "Escrevi diversas versões daquele roteiro e, na verdade, me ajudou muito o fato de ter de transferir a filmagem." Em 1961, Nelson viajou para o Nordeste para fazer Vidas Secas, mas as chuvas o obrigaram a dirigir Mandacaru Vermelho. Vidas Secas saiu só em 1963. Os dois anos foram decisivos em pesquisa e amadurecimento. O filme pode não ser perfeito, como diz o diretor, mas ele sabe que é um de seus melhores. A surpresa é ver Nelson defender com garra Rio, 40 Graus. "O filme deve muito ao neorrealismo, como método de produção, mas não como tema", diz. O trabalho de restauração fez com que ele revisse muitas vezes seu primeiro longa. "Já tem muito Jorge Amado ali dentro. E também Joyce, a estrutura narrativa circular." E a relação com a crítica? "Não me queixo, mas vocês são o outro. Não creio que possamos ter a mesma visão." Mas Nelson observa, para finalizar - nenhum crítico, nem o mais virulento, tem o poder do chefe de polícia do Rio, que queria queimar Rio, 40 Graus. Esse tipo de autoritarismo já passou.