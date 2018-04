A libertação da consciência Data estelar: Mercúrio que retrograda reingressa em Touro; Lua continua minguando em Capricórnio. Enquanto isso, aqui na Terra o véu que separa o mundo material do astral está desaparecendo, o que provoca convulsões na civilização que depende de sua existência. Este véu permite a mentira, por exemplo, que é moeda corrente da política e dos relacionamentos sociais. Evidentemente, o desaparecimento deste véu, que é um processo cósmico de libertação da consciência, promove a reorganização dos afazeres humanos e da própria civilização. A única forma de se proteger do embate desta comunhão é purificar-se, o que significa fazer uso da verdade com a mesma sistemática com que até agora usamos a mentira. Purificar-se é sermos corretos, pensar nas consequências de nossos atos e, assim, agirmos desprovidos de toda e qualquer violência. ÁRIES 21-3 a 20-4 Ainda havia algumas pontas soltas e, por isso, as coisas entraram em parafuso no momento em que era esperado que deslanchassem. Não importa, os atrasos se mostrarão benéficos para você aprimorar o processo todo. TOURO 21-4 a 20-5 A revisão dos planos e estratégias será a forma de preservar seus pés no caminho que conduz ao sucesso. Melhor rever tudo do que continuar em frente só por preguiça. As coisas mudaram e a revisão se tornou imprescindível. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Pense melhor, com certeza outras ideias aparecerão e, assim, você não seguirá o impulso de fazer tudo o que veio à cabeça. Pensar melhor beneficiará todas as pessoas envolvidas, inclusive aquelas que não o merecem. CÂNCER 21-6 a 21-7 Todo mundo sairia ganhando com as coisas claras e em seu devido lugar. Porém, nem todo mundo envolvido tem presença de espírito suficiente para agir de forma tão elevada, sincera e digna. Alguém terá de tomar a iniciativa. LEÃO 22-7 a 22-8 As pessoas oferecem conselhos e incentivo sem deter-se para pensar se o que fazem traria consequências graves ou não. Por isso, nunca será demais rever os conselhos recebidos, nunca sustentando atitudes em nome desses. VIRGEM 23-8 a 22-9 Enquanto não houver uma visão ampla, clara e desapaixonada de tudo que aconteceu, o melhor a fazer será nada. Pior seria tomar atitudes duras baseando-se em opiniões parciais, porque assim tudo se complicaria ainda mais. LIBRA 23-9 a 22-10 A negociação dos rompimentos aguça a dor, mas é necessário seguir em frente, porque sua alma precisará de maior liberdade no futuro. Ainda é impossível saber para que a maior liberdade, mas logo isto fará todo o sentido do mundo. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A língua não tem vida própria, ela responde à mente e ao cérebro. Por isso, não valerá dizer depois que algumas coisas foram ditas de forma impulsiva, porque isso seria negar que há mente, cérebro e coração no comando. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 De exigências e concessões é feito todo bom relacionamento. Este é o momento de fazer concessões, no qual, apesar de as pessoas envolvidas saberem do que se trata, assim mesmo ninguém parece se dispor a fazer concessões. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Aceite as demoras, elas vieram por bem. Pode ser que essas demoras pareçam ameaçar seus planos, mas na verdade você acabará se beneficiando com elas, só que para isso terá de aceitá-las com bom humor e simpatia. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 A espontaneidade não deve ser confundida com a impulsividade. Agir de forma espontânea não significa deixar de atender aos necessários protocolos e etiquetas, mas permitir-se dar um toque de emoção a todas as atitudes. PEIXES 20-2 a 20-3 Aceite as demoras, evite transformá-las em alimento da ansiedade. Acontece que por trás dessas demoras acena a mão misteriosa do destino, trazendo consigo situações que ainda não puderam manifestar-se, mas que logo o farão.