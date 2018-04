A ironia posta a serviço de uma crítica à mediocridade Gregório Bacic costuma dizer que a ironia é o último refúgio contra um mundo no qual a mediocridade se transformou em sinal de segurança e tranquilidade. É esse o universo que os seis contos de Olhares Plausíveis iluminam. Sob uma perspectiva que oscila entre a crueldade e a ironia, as histórias curtas deste volume apresentam personagens que, apesar de no dia a dia aceitarem passivamente a realidade, são capazes de tiranias quando estão em contato com indivíduos mais fracos. Não é por acaso que em um dos relatos o protagonista seja um carrasco em busca de reconhecimento social. Um dos criadores, com Antônio Abujamra, do programa Provocações, da TV Cultura, Bacic é cineasta.