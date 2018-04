A influência imperial sobre a sociedade portuguesa Organizado por Ronaldo Vainfas e Rodrigo Bentes Monteiro, Império de Várias Faces - Relações de Poder no Mundo Ibérico da Época Moderna apresenta 17 artigos. Eles investigam como a sociedade portuguesa - e por extensão a ibérica - foi afetada pela dimensão imperial que o Estado alcançou a partir do início do século 15. Pode-se acompanhar como os portugueses reproduziam socialmente os mecanismos de autoridade e vigilância decorrentes da nova condição; o contato com culturas estrangeiras foi fundamental ainda para a realização de outras mudanças. O livro tem a proposta de renovar os estudos sobre o império ultramarino português. Luiz Mott e Luciano Figueiredo estão entre os autores.