A incrível aventura do primeiro filme

Matheus com H - são dois estreando filmes nesta quinta-feira de feriadão. Um deles é Matheus Nachtergaele, o ator, que dirige A Festa da Menina Morta (leia na página 3). O outro é Matheus Souza, que também estreia na direção com Apenas o Fim. Matheus Souza, brasiliense, estuda cinema na PUC/Rio. Foi lá que fez seu filme, com equipamentos, locações e até colegas da universidade. A ideia parecia um sonho meio impossível de concretizar, mas foi assim que começou. Matheus queria dirigir. A primeira pergunta que se fez foi: que tipo de história conseguiria contar? "Uma história de relações, sobre o fim de um relacionamento. Disso eu entendia", ele conta. Começou a surgir Apenas o Fim, que Matheus escreveu para seus colegas Érika Mader e Gregório Duvivier. "Os dois faziam teatro no Tablado e até já me haviam dirigido no palco, em esquetes. Sabia do que eram capazes, mas mesmo assim a Érika e o Gregório me surpreenderam", diz o diretor. Érika lembra a incrível aventura que foi a filmagem. "Matheus se preparou e, na maioria das vezes, passava para a gente a sensação de estar muito seguro sobre o que e como queria dizer. Só depois do filme pronto ele falou de suas inseguranças e confessou que houve momentos em que duvidava de tudo - do roteiro, da sua capacidade. Mas acho que isso é normal, tratando-se de um diretor tão jovem, tentando trabalhar profissionalmente num esquema tão amadorístico." Com exceção do técnico de som, todos (diretor, elenco, fotógrafo) trabalharam de graça em Apenas o Fim, em esquema de cooperativa. Tudo pelo filme! "O equipamento era da PUC. A gente pegava a câmera pela manhã e tinha de devolver no fim da tarde. As locações foram quase todas na universidade. Quando saíamos do campus, a câmera era emprestada por amigos", conta o diretor. Toda vez que ele alterava o plano de filmagem, e isso ocorria com frequência, por motivos vários, era um problema. "Precisávamos de autorização para filmar. Tudo tinha de ser previsto com antecipação, a hora, o local, para evitar atropelos. E se o reitor fosse usar aquela sala, aquele corredor? Coisas burocráticas, simples, mas que às vezes causavam transtornos. Mesmo assim, a universidade foi muito legal conosco." A aventura ?estudantil? ganhou uma aliada na produtora Marisa Leão, uma das mais atuantes do cinema brasileiro, com extenso currículo que inclui numerosos filmes do marido, Sérgio Rezende. "Marisa é professora. Quando o filme estava quase pronto, senti que precisava de uma opinião de fora. Enviei o DVD para ela e a Marisa foi muito generosa. Ela não interferiu em nada no nosso processo, não quis mudar nada. Tudo o que fez foi nos ajudar, viabilizando a finalização e assumindo, com sua experiência, aquela parte legal que um filme tem de ter - reconhecimento na Ancine, coisa e tal - para poder existir." Érika veio ao Brasil para o lançamento de Apenas o Fim. Ela reside em Nova York, onde apresenta o Lugar Incomum, um roteiro pouco convencional de Manhattan, no Multishow. Érica conta que o grande mérito de Matheus, embora cinéfilo de carteirinha, apreciador de François Truffaut, Jean-Luc Godard e Ingmar Bergman, foi ter feito o filme a partir de sua vivência. "O Matheus falou do que sabia, com emoção. De modo divertido e poético, acho que até profundo." Sua personagem é que toma a iniciativa de terminar a relação. Logo na abertura, ela chega para dizer que quer terminar o namoro. Os namorados caminham nos jardins da PUC. Sentam-se para discutir a relação, para dizer o indizível. Por que o romance tem de acabar? Porque são jovens e, no fundo, necessitam de experiências. "Seria muito fácil para o Matheus transformar minha personagem numa vilã, mas ele evitou isso o tempo todo." O diretor conta que quis Érica para o papel justamente porque sabia que ela conseguiria evitar o estereótipo, tornando a garota convincente na sua confusão. Gregório Duvivier define Apenas o Fim como ?autópsia de uma relação?. Dito assim, parece Bergman, Cenas de Um Casamento, mas o tom é menor, e nisso não vai nenhuma conotação pejorativa. "É legal participar de um filme feito com tanta sinceridade", diz Gregório, que trouxe das aulas de improvisação no Teatro Tablado a inspiração para fazer, com Fernando Caruso, Marcelo Adnet e Rafael Queiroga, a peça Z.É. Zenas Emprovisadas, em cartaz em São Paulo, depois de fazer sucesso no Rio. Apesar das referências a grandes autores e à cultura pop - blogs e chats da internet -, todos, Matheus, Gregório e Érika, assumem uma dívida com Richard Linklater. No fundo, talvez tenha sido o modelo acabado do filme que Matheus Souza queria realizar. Linklater fez aqueles dois filmes com Ethan Hawke e Julie Delpy, Antes do Amanhecer e Antes do Anoitecer. A ideia é colocar o jovem na tela, falando de si. Apenas o Fim recebeu o prêmio do público no Festival do Rio em setembro do ano passado. Nove meses depois, a criança está nascendo.