Data estelar: O Sol ingressa no signo de Aquário; a Lua quarto minguante transita por Escorpião. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade poderia aplicar toda a força sagrada do coração e tornar-se cooperadora dos desígnios cósmicos. Sabe muito bem que isso é assim e por isso se maravilha quando aparecem literaturas superficiais que a lembram do fato. Porém, ao passo que seus atos não demonstrem a ousadia de funcionar o tempo inteiro de acordo com essa visão, a consciência não poderá crescer quanto está escrito no ventre de sua natureza. Porém, estamos à beira de um salto evolutivo e, por isso também, à beira de um precipício. Algumas pessoas se atiram nele, outras lutam tenazmente para se aprimorar, mas há o terceiro grupo que se finge de neutro. Está em andamento a imprescindível luta pela liberdade. ÁRIES 21-3 a 20-4 O mais importante, agora, é organizar-se socialmente, aproximando-se das pessoas que podem colaborar com seus projetos. Algumas delas serão difíceis de conquistar, mas você saberá o que fazer para atraí-las aos seus propósitos. TOURO 21-4 a 20-5 Tudo vai de vento em popa, mas há algo que sua alma sente e que não condiz com essa aparência de "tudo bem". Em primeiro lugar, nada de morrer de ansiedade por essa sensação. Em segundo lugar, tentar decifrá-la com sensatez. GÊMEOS 21-5 a 20-6 O excesso de ideias pode ser tão nocivo quanto a falta delas. Agora é um momento de excesso, em que infinitas possibilidades se descortinam em sua mente. Por isso, agora também é o momento de se concentrar em algumas poucas apenas. CÂNCER 21-6 a 21-7 Em outros tempos, com muito menos do que acontece atualmente a você, sua alma teria se deprimido ou desesperado. Agora as coisas são diferentes, há mais força, mais vida fluindo através de sua presença. Enfrente tudo com coragem! LEÃO 22-7 a 22-8 Atrações e rompimentos se entremeiam simultaneamente nesta parte de seu caminho entre o céu e a Terra. Inevitavelmente, existir no meio do paradoxo agrega conflito ao coração, como se já não tivesse suficiente. Coragem! Continue em frente! VIRGEM 23-8 a 22-9 Você não está só, agora você pode, e deve, contar com a ajuda de certas pessoas. Certamente, agir contando só com seus recursos e possibilidades é uma perspectiva mais organizada. Porém, tudo se enriquece através dos relacionamentos. LIBRA 23-9 a 22-10 O ímpeto do empreendedorismo é sagrado, vale a pena levá-lo a sério, mesmo que para isso você tenha de sacrificar situações nas quais obtinha aconchego e proteção. Está em jogo a evolução, não apenas a sua, mas a do mundo também. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Este é um momento de conquista e, como tal, representa o fim de um caminho. Agora é importante perceber que todo fim é um novo começo. Por isso, celebre só o suficiente, para logo continuar seu caminho entre o céu e a Terra. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Os acontecimentos se atropelam, com certeza este não é um momento organizado para você. Porém, ninguém melhor do que a alma sagitariana para lidar com um panorama bagunçado e, ainda por cima, fazer com que tudo dê certo no fim. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Há coisas mais importantes do que os resultados e recompensas materiais. Normalmente, as pessoas aceitam teoricamente esta proposta, mas na prática agem como se não acreditassem nesse tipo de pensamento. Assim andam as coisas! AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Essa louca vontade de garantir a devida recompensa material pelos seus esforços e trabalhos se reveste de legitimidade. Porém, pense com a mão no coração, percebendo os outros valores subjetivos que se sacrificam em nome do material. PEIXES 20-2 a 20-3 Enquanto tudo vai acontecendo com uma velocidade inusitada, sua alma fica com a sensação de ser conduzida ao objetivo desejado. Tenha cuidado com essa sensação, porque tudo continuará requerendo esforço e atenção de sua parte.