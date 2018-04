A importante função das ilusões para o cotidiano Tudo vai mal com Nick Framingham depois que o seu melhor amigo de infância, o renomado escritor Rob Castor, mata a namorada, suicidando-se em seguida. Obcecado com a morte de Rob, Nick vê as coisas à sua volta desmoronarem. Seu pai é vitimado por um enfarte. Sua mulher pretende pôr fim ao casamento. E ele questiona, cada vez mais dolorosamente, a própria identidade. Traduzido por Maira Parula, O Homem Que Você Vai Ver usa a história de um cidadão de meia-idade em crise para falar de uma questão maior: o papel fundamental das ilusões na vida dos seres humanos. O americano Eli Gottlieb recebeu o Rome Prize e o McKitterick Prize pela obra The Boy Who Went Away.