A importância das partes para o todo se sair bem The Composer Is Dead Lemony Snicket Harper Collins 40 págs., R$ 51,80 Depois de anunciar que o personagem Compositor está morto, este livro ilustrado por Carson Ellis conta a história da investigação feita pelo Inspetor. Chamado para descobrir o que provocou uma morte cercada de mistérios, ele interroga o Violino, o Trompete, a Harpa e outros instrumentos. Cada um apresenta seu álibi, mas no fim o Inspetor percebe que eles são suspeitos de outros crimes. Nesse processo, expõe sua visão sobre a importância de cada seção instrumental para o funcionamento da orquestra. Um CD com músicas de Nathaniel Stookey, que se inspiram em diferentes peças da música erudita e que dramatizam a história do compositor misteriosamente morto, acompanha o volume.