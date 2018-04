A imagem ambígua de Vik Muniz

Em uma das obras da série Pictures of Junk, Vik Muniz recriou em grande escala o quadro Narciso, de Caravaggio, obra do século 16, em seu estúdio no Rio de Janeiro, usando sucata (pneus velhos, ferramentas e móveis). Nessa obra, a figura mitológica do Narciso pelo mestre do barroco italiano foi desenhada com centenas de objetos do cotidiano e fotografada de cima. A subversão da escala é um dos truques usados nesse trabalho que tem como resultado a imagem da imagem, assim como é, também, em diversas outras obras que esse artista brasileiro vem fazendo ao longo dos anos. Vik Muniz, que vive em Nova York há duas décadas, mas também faz criações no Brasil, se transformou em nome prestigiado do mercado internacional. Agora ele está em São Paulo para abrir hoje sua mostra no Paço das Artes e, no sábado, outra exposição na Galeria Fortes Vilaça, onde será lançado o livro Reflex. Um dia pode ser o Narciso de Caravaggio ou o Saturno de Goya feitos de sucata; outro dia, uma imagem da diva do cinema Elizabeth Taylor desenhada de diamantes; outro ainda, um retrato qualquer feito de chocolate, de macarrão, de brinquedos. E, depois, essas recriações de Vik Muniz se transformam em fotografia. Ela é o campo no qual ele se firmou para ''''o questionamento conceitual da imagem''''; ela é o ''''espaço muito confortável'''' que Vik Muniz encontrou para trabalhar. ''''Meu trabalho aparece como fotografia, neste momento em que a fotografia não está mais provando coisa nenhuma'''', diz. ''''Há um lapso na maneira como consumimos as imagens. Com o advento do computador, elas se tornaram mais elásticas, versáteis, eloqüentes e a nossa capacidade de discernimento não acompanhou esse desenvolvimento'''', diz Muniz. ''''Um dos desafios do século 21 vai ser o de encontrar uma maneira de lidar com a história num período em que não podemos mais confiar na imagem fotográfica, em que o impacto com a imagem não é mais o da realidade'''', observa. ''''Porque conseguimos aprender mais a mentir que a dizer a verdade.'''' No Paço das Artes ele exibe obras das séries Pictures of Junk, já descrita, e Earthworks, de belas imagens em sépia que são registros de desenhos (figuras banais como dados, alvos e mãos), feitos em amplas áreas de mineração de Minas Gerais e Pará e fotografados de helicóptero. Já na Galeria Fortes Vilaça ele exibe grandes imagens recriadas a partir de paisagens pintadas por mestres como Corot, Caspar David-Friedrich e Frans Post. Sempre a imagem da imagem, ''''as duas representações vivem uma em função da outra e esse pingue-pongue faz com que pensemos na imagem mesmo'''', explica o artista. Vik Muniz não nega ter se atrelado a uma fórmula de criação, que preza a beleza das imagens e não despreza o entretenimento e prazer. ''''A nossa tendência é como a da água, ir pra um lugar mais fácil à medida que você vai acertando, vai afunilando e apostando naquilo que dá certo. E esse é o perigo do artista que está na meia carreira: ele se estabelece por algumas técnicas e atitudes e fica ali. Disso eu tenho muito medo.'''' Mas, segundo ele, essa fórmula ainda não se esgotou. ''''Sinto que a relação entre desenho e fotografia ainda é um nicho grande a ser explorado.''''