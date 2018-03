A ideia que sobrevive

Data estelar: Vênus e Mercúrio em sextil; a Lua é quarto crescente no signo de Sagitário. Enquanto isso, aqui na Terra é propício sustentar alegria e simplicidade no trato cotidiano com os afazeres e relacionamentos, pois é assim que o espírito manifesta e irradia sua luz. Melhor afastar-se dos raciocínios complicados, muito mais ainda afastar-se dos dogmas, mas não por isso deixar de conversar sobre o espírito sem, no entanto, transformar essa conversa num conflito sectário. Não há espírito onde não houver alegria e simplicidade, mas onde se arraigar a palavra que consolida o amor pela vida, aí, sim, se encontrará o milagre. A vida é bela na simplicidade, pouca coisa é imprescindível para o bem-estar e a irradiação dos melhores sentimentos e pensamentos. Essa ideia sobrevive e perdura para sempre. ÁRIES 21-3 a 20-4 Seus pensamentos limitam a realidade. Por isso, exercite-se na arte de pensar além de seus próprios pensamentos. Sabe como se faz isso? Através da imaginação. Use a imaginação para criar panoramas diferentes dos atuais. TOURO 21-4 a 20-5 O segredo do amor se baseia no ato de oferecer o melhor da alma sem restrições, inclusive naqueles momentos em que as pessoas parecem aproveitar e explorar injustamente essa condição. O segredo do amor se revela assim. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Amor não é algo que se recebe, é algo que se oferece. Quando você oferece amor, você é amável. Amáveis são as pessoas que merecem ser amadas também. Percebe, então, como uma coisa leva à outra e tudo termina do jeito sonhado? CÂNCER 21-6 a 21-7 A flexibilidade não é necessária apenas nas juntas do corpo, mas também no coração e na mente, de modo que seja mais fácil absorver as novidades e fazer os necessários ajustes para que se tornem parte integrante da realidade. LEÃO 22-7 a 22-8 Inúmeras tentações acontecem para que você perca a integridade e coloque em risco relacionamentos importantes. Na melhor das hipóteses, isso servirá para temperar seu caráter. Na pior delas, para se perder em labirintos infames. VIRGEM 23-8 a 22-9 As circunstâncias difíceis e todos os problemas acumulados não transformam você numa vítima, pois foram seus próprios passos e decisões que trouxeram você até aqui e agora. Com a mesma força você poderá superar este momento. LIBRA 23-9 a 22-10 Quando os pensamentos são continuamente autocentrados, tudo é mais difícil e complexo. A partir do momento em que a alma compreende sua participação individual na vida humana, toda decisão se torna mais leve e fácil de tomar. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A tentação é se convencer de que as coisas que acontecem colocam você numa posição de vítima das circunstâncias. Resista a essa tentação! Assuma o comando e a responsabilidade por tudo que acontece. Assim você dominará. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 A preguiça é mais prejudicial à saúde pública do que o hábito de fumar. Isso ainda não foi devidamente estudado porque, inclusive, deu preguiça nos pesquisadores ao perceberem o tamanho da encrenca que tinham em mãos. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Fique bem consciente de tudo que provoca dor e atrito, mas não por isso se entregue a essa corrente como se nada mais houvesse para ser experimentado entre o céu e a Terra. Divertir-se nem sempre é evitar sofrer. PEIXES 20-2 a 20-3 Neste momento, você não pode contar com nenhuma rede de proteção, pois sua alma pisa em terreno desconhecido. Porém, se você ficasse sempre dentro da margem de segurança, que novidade poderia acontecer assim?