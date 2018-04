A hora e a vez das imagens

A fotografia é destaque desse mês em São Paulo, graças a uma série de mostras importantes, como a dedicada ao mestre Henri Cartier-Bresson, a partir do dia 16, no Sesc Pinheiros (com lançamento de livros), e eventos em torno do gênero, como a terceira edição da feira SP- Arte/Foto, no Shopping Iguatemi, e a realização da primeira edição do festival SP Photo Fest, no Museu da Imagem e do Som (MIS). Já se tornou característico dos últimos anos o aumento crescente do mercado de fotografia na capital paulista, mas mesmo exposições desse meio não ficam em segundo plano na programação de museus e instituições da cidade. "Era surreal São Paulo não ter um festival de fotografia organizado para acontecer todos os anos, e se contentar apenas com eventos esporádicos", diz o empresário Luiz Marinho, que esteve à frente do Paraty em Foco, no Rio de Janeiro, por quatro anos, e agora lança o SP Photo Fest, bancado, majoritariamente, do próprio bolso - mas com parcerias importantes, como a Leica, que ele representa; a Agência Estado e o Metrô. O festival paulistano, entre os dias 10 e 13, não será um concorrente do de Paraty, que agora, em sua quinta edição, ocorre também neste mês, a partir do dia 23. Começa com uma versão que apresenta palestras e workshops de estrelas da fotografia mundial e nacional. A terceira edição da feira SP-Arte/Foto, que será inaugurada no dia 9, também trará à cidade um mito da fotografia, o americano Elliott Erwitt, da agência Magnum, que lançará livro. Além de sua participação, a feira é uma oportunidade para se ver mais de 300 imagens dos mais variados autores, expostas nos estandes de 17 galerias de São Paulo, Rio e Bahia. A SP-Arte/Foto é ramo da SP-Arte - Feira Internacional de Arte Contemporânea. No evento será apresentada a mostra Portraits - Fotojornalismo em O Estado de S. Paulo, com uma seleção de obras de fotógrafos da Agência Estado.