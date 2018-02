A hora e a vez da dramaturgia do tubo

A música cede vez à dramaturgia indie. No ano passado foi a vez do vídeo Tapa na Pantera, que tornou a veterana atriz Maria Alice Vergueiro uma heroína das esquadrilhas da fumaça de todo o País. Agora, outra veterana atriz, Chris Nicolotti, dá o tom do escracho com o seu número musical Vai Tomar no... Coisas que se alastram na internet mais rápido do que fogo em mato seco ganharam uma categoria de peso no VMB. São os Web Hits. O vídeo da interpretação minimalista de Chris Nicolotti concorre com Suplicy canta Racionais (o senador quase racha de rir o Congresso Nacional, e nem era a votação do Renan ainda); o Funk da Menina Pastora; o multianalfabeto As Árveres Somos Nozes; e o hilariante Confissões de Um Emo. É possível dizer que já há uma grande injustiça nessas indicações: faltou o nome da atriz Graziella Moretto, que está fazendo um sucesso tremendo com seus personagens do teatro, especialmente a heterodoxa personal trainer Solange Alazão e a cozinheira Palmitinha. Mas, apesar da emergência da dramaturgia do tubo (tem-se ainda a categoria Clipes Que Você Fez), a música prevalece nas premiações. A MTV, além de manter um nicho para as revelações já reveladas (ou seja: os artistas que já têm certo sucesso comercial), também arrisca numa categoria menos carimbada. Trata-se de Aposta MTV, que este ano tem na disputa as bandas Cueio Limão, Pública, Strike, Vanguart e os paraibanos do Zefirina Bomba. Os mato-grossenses do Vanguart, cuja música tem inspiração em grupos do art-country americano, como o Wilco, já conseguiram grande projeção no último ano. Os Mutantes, que acabam de se dissolver, têm a chance de ganhar o troféu de melhor show, já que sua performance acabou virando unanimidade crítica.