A história que se repete Data estelar: Mercúrio e Marte em trígono, a Lua se aproxima da fase cheia transitando pelo signo de Peixes. Enquanto isso, aqui na nave Terra o coração de nossa humanidade minimamente esclarecida anda apertado e temeroso, pois contempla a realidade em que deve existir e percebe o avanço da brutalidade. A boa notícia é que o temor que nossa humanidade sente no fundo de seu coração não surge como resultado de sua clareza, este é implantado pela brutalidade esgrimida pelos opressores de plantão, os quais, talvez, foram oprimidos outrora, e de tanto lutar contra os inimigos usando as mesmas armas que estes, só conseguiram conquistar-lhes o lugar quando se tornaram iguais a seus antecessores. Assim, a brutalidade só cresceu, sendo seu infame instrumento o medo, pois ela é feita de medo, no medo chafurda e, no fim, morre sufocada pelo próprio medo. Astral ÁRIES 21-3 a 20-4 Prepare sua alma para aceitar tudo que der e vier, pois a vida tende a acontecer aos borbotões a partir de agora, muito além do que já foi até aqui. Este tempo será compreensível depois que os tumultos passarem, e estes passarão. TOURO 21-4 a 20-5 As pessoas buscam poder motivadas por ocultos desejos de vingança, pois não têm outro plano em mente. Seja você diferente, busque poder também, mas tenha em mente o que fazer depois, quando o poder estiver em suas mãos. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Abandone imediatamente qualquer pensamento que enverede para o lado do sentimento de vítima, pois você sempre participou ativamente de todos os empreendimentos e relacionamentos, e fez isso por livre escolha, e não como vítima das circunstâncias. CÂNCER 21-6 a 21-7 Falar por falar só poderia resultar em problemas ainda maiores dos que se busca solucionar pelas conversas. Melhor silenciar, e só abrir a boca quando sua alma realmente tiver algo importante a dizer. Experimente e confira os resultados. LEÃO 22-7 a 22-8 Neste mundo que anda de ponta-cabeça, é muito difícil alguém sentir-se completamente adequado e cheio de si. As pessoas andam equilibrando essa falta com muita vaidade, o que não é nada bom. Melhor equilibrar-se com amo VIRGEM 23-8 a 22-9 Permita que razões diferentes das suas assumam o comando da situação, pois mesmo que um panorama destes infunda temor em sua alma, logo os resultados provarão ter sido esta mesma a mais acertada de todas as atitudes. LIBRA 23-9 a 22-10 Enquanto todo mundo anda se desesperando por aí, sua alma dá um ou dois passos sem grandes pretensões, e muita coisa acaba sendo realizada. Essa magia só poderia ser resultado de bom humor, de muito bom humor. Continue assim! ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Sua realidade depende da forma com que você escolher percebê-la. Por isso, se houver várias coisas que você gostaria que fossem diferentes, comece mudando sua percepção destas, mas também arregace as mangas para transformá-las. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Certas atitudes não poderiam passar pelo crivo da lógica, pois dessa forma você nunca se atreveria a tomá-las. É por isso mesmo que a impulsividade, tão criticada, vem a ajudar nos momentos em que essas atitudes precisam ser tomadas. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 A clareza ajudará todo mundo a lidar melhor com a situação. Lembre-se: mais vale uma verdade dita de forma direta do que uma mentira confortável, pois ainda que a verdade seja dura e difícil de engolir, produzirá benefícios. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Tantas dores aconteceram que, agora, sua alma se acostumou a tomar atitudes que tentam evitar o sofrimento. Porém, estas atitudes precisam ser deixadas de lado, porque impedem as outras, que conduziriam a novos empreendimentos. PEIXES 20-2 a 20-3 No meio das situações mais obscuras, aquelas que fazem com que a alma se equilibre precariamente ante o precipício do desespero, também acontecem iluminações e coincidências que provam, mais uma vez, a graça do universo em que todos vivemos.