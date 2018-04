A herança religiosa de um diretor que perdeu a fé, mas não a razão

Num dos filmes mais conhecidos do cineasta sueco Ingmar Bergman, O Sétimo Selo, o escudeiro do cavaleiro que desafia a morte para uma partida de xadrez pergunta ao mesmo, na dramática seqüência em que uma bruxa é queimada, o que ele vê em seus olhos, se Deus ou o reflexo de um tremendo vazio. Com medo de admitir a própria dúvida sobre a existência do Criador, o cavaleiro desconversa, recusando-se a reconhecer o vazio em seus assustados olhos. A relação de Bergman com Deus não foi muito diferente. Filho de um pastor protestante, era mais fácil para ele conviver com a incerteza provocada pela perda da fé do que com a certeza de uma experiência existencial absurda. Foi a busca de um sentido para a vida que conduziu sua carreira no cinema - como na chamada Trilogia do Silêncio (formada pelos filmes Através de um Espelho, Luz de Inverno e O Silêncio, todos lançados em DVD). Bergman disse certa vez que perdeu a fé aos 16 anos, quando uma namorada judia morreu num campo de concentração. Escandalizado com a indiferença do mundo cristão, perguntou ao pai luterano como Deus permitia tal tragédia. Mais que isso não falou porque seguiu o conselho de Wittgenstein, preferindo calar sobre aquilo que não pode ser dito. O horror, o horror. Daí a adotar o Apocalipse de João como ponto de partida de O Sétimo Selo foi um passo. De acordo com o Livro das Revelações, quando aberto o sétimo selo pelo Cordeiro haverá silêncio no céu por meia hora, mas na Terra o estrondo será tremendo. Bergman, no entanto, não faz dele uma alegoria do holocausto nuclear, como Tarkovski. Volta às Cruzadas para discutir justamente o enigma da morte. O Sétimo Selo mostra um cavaleiro retornando das Cruzadas para ver sua aldeia devastada pela peste negra. Antonius Blok, o cavaleiro, sabe que a morte está à espreita e propõe a ela um jogo de xadrez, mesmo conhecendo o resultado inevitável dessa partida. Trata-se, antes de tudo, de ganhar tempo para descobrir a natureza de Deus, o mistério da morte e a razão do silêncio do Criador diante do sofrimento da criatura. Classificar Bergman de existencialista seria, portanto, risível como o julgamento proposto por um site que, na internet, decide quem é ou não pagão entre as celebridades mundiais. Nele, Bergman está no purgatório, classificado de "protestante ateu", epíteto, de resto, tão leviano como o site. Um ateu que vai buscar apoio no Apocalipse de João ou nas epístolas de Paulo aos Coríntios (de onde extraiu os títulos dos filmes Através de um Espelho e Face a Face) não pode ser de todo descrente. Bergman faz perguntas infantis como a do pastor de Luz de Inverno ( "Por que viver se devemos morrer?"), mas, à época do filme (1962), seu estado mental era mesmo o de uma criança desprotegida, atirada à fúria de uma tempestade espiritual. Sentia-se, como escreveu na autobiografia, que Deus se divertia à sua custa, reduzindo-o a uma criatura ridícula após analisá-lo por 40 anos. Foi o bastante para encerrar sua trilogia - justamente chamada de Trilogia do Silêncio pelos críticos por ser o título do filme derradeiro e a linguagem que o Criador, insistentemente, resolveu adotar para (não) se comunicar com Bergman. Em O Silêncio, uma tradutora à beira da morte, dona da palavra, vê-se subitamente sem domínio de seu território, arrastada para uma terra estrangeira e incapaz de estabelecer comunicação com a irmã hedonista, que sai à caça de aventuras amorosas enquanto ela agoniza. Essa é uma questão recorrente nos filmes de Bergman e aparece, de forma mais cruel, em Persona, que marca a ruptura do cineasta com o mundo metafísico para mergulhar em outro poço sem fundo, o da psicologia e o da fenomenologia. Se, em O Silêncio, as duas irmãs são abandonadas por Deus num hotel de uma cidade desconhecida, forçadas a confrontar uma língua estrangeira indecifrável e o vazio existencial, em Persona o silêncio auto-imposto da atriz é a forma que essa encontra para se punir por não amar o marido ou o filho. Deus está ausente, silencioso, em Persona. Então, raciocina Bergman, também o amor está ausente - e não há, no filme, nem um remoto sinal da premissa de João, de que Deus é amor, definição reforçada por São Paulo na primeira epístola aos coríntios. Não por acaso, é uma enfermeira que tenta curar com violentos tapas a súbita afasia da atriz (ela fica muda justo quando representa Electra, a que vinga a morte do pai). Como se vê pelos tapas da enfermeira de Persona, rústica, sensual e exasperada com o silêncio de sua paciente, é sempre a cultura que surge como uma força antagônica da natureza. Elas só se unem no cinema, como na cena em que os rostos de Liv Ullman e Bibi Anderson se fundem numa relação simbiótica. Esse tema é explorado sob outra perspectiva em Luz de Inverno. Nele, o pastor luterano, em crise de fé, não consegue impedir que um membro de sua congregação, um pescador algo simplório, cometa suicídio. Consumido por dúvidas metafísicas, o religioso ignora solenemente quem está a seu lado. Ainda uma vez o pesadelo nuclear (que viria a ser tema de seu pupilo Tarkovski em O Sacrifício) vem associado a uma idéia de ameaça divina, transmitida por meio de um paranóico pescador (de almas) ignorado pelo pastor, mais preocupado com a natureza divina que com a condição humana. Sobre solidariedade Bergman falaria mais tarde em Gritos e Sussurros, que acompanha os dias de agonia de Agnes, doente terminal visitada por duas irmãs no leito de morte e assistida pela fiel criada Anna. É impossível não pensar no Ivan Ilitch de Tolstoi, o burocrata pragmático e fútil que jamais pensou em questões éticas ou religiosas e se vê desarmado diante da morte, impotente diante do diagnóstico cruel. Se Ivan Ilitch encontra conforto em seu criado, um pobre e ignorante camponês, Agnes não tem correspondente no mundo masculino que alivie sua dor. Nem mesmo as mulheres que a cercam são capazes de oferecer uma resposta à altura das necessidades emocionais de Agnes. Em Gritos e Sussurros, Bergman volta no tempo e ressuscita o pastor duvidoso de Luz de Inverno na figura de um médico que tenta improvisar um ritual religioso em que nem mesmo ele deposita crédito para encomendar a alma de Agnes, mártir vista por alguns críticos (Frank Gado, entre eles) como uma representação metafórica do Cristo. De fato, seu corpo é sustentado por Anna na mesma posição que o Cristo morto repousa sobre o colo da Virgem na Pietà de Michelangelo (foto que ilustra esta página). Um ateu convertido? Nem tanto. Bergman já dissera anos antes que não era religioso, mas adoraria ser um dos artistas escolhidos para construir uma catedral, mesmo que transitória, sobre a areia. Desde A Fonte da Donzela, ele forjou uma catedral cinemática algo lacaniana. Seu estudo sobre a relação direta entre desintegração familiar e dissolução do espaço sagrado começa nesse filme, em que um nobre convertido ao cristianismo tem de lidar com a vaidade da filha. Decidida a estrear seu vestido novo para visitar a igreja local, ela é estuprada e morta no caminho. Fala-se pouco nesse mundo lacaniano, pré-lingüistico, mas o suficiente para que o cineasta arme uma guerra entre os valores morais do cristianismo e os de um mundo pré-moral, pagão. A vingança em A Fonte da Donzela é tão violenta como o silêncio da atriz de Persona, assustada com a vocação autodestrutiva da humanidade, e aos atos irracionais do egoísta músico de Vergonha, que rejeita a guerra mas, em pânico, age de forma pior. É um auto-retrato impiedoso de Bergman como artista, que preferiu se retirar do mundo buscando o isolamento na remota ilha e Faro. Acossado pelo horror do compromisso político que leva a equívocos e rejeitando as "escuras" e "destrutivas" forças da natureza humana, ele talvez fugisse de um medo ancestral, algo bíblico, do tabu do incesto. Seus principais filmes, de O Silêncio ao último, Saraband, passando por Através de um Espelho, têm entre seus protagonistas pais, irmãs e irmãos incestuosos. Em Através de um Espelho, o pai autocentrado - não por acaso um escritor, alguém que domina a linguagem - mostra fria indiferença à calorosa relação incestuosa entre seus filhos. Bergman, mais uma vez, duvida do verbo. O pai escritor, antes, se compraz da desintegração mental da filha, vítima de uma progressiva esquizofrenia que a faz ver Deus numa repelente aranha instalada no sótão da casa. Escreve sobre a experiência da infeliz com objetividade escandalosa. Mas, no final, Bergman acena com um conclusão panteísta. Surge o sol no quarto do pai e seu filho Minus ganha seu primeiro momento de atenção. Deus, afinal, não desertou.