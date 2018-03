A harmonia de Torres García

A obra do pintor uruguaio Joaquínexcêntrico. Para seu desespero, logo ao abrir um ateliê de pintura, nos anos 1930, calhou de topar com uma aluna surrealista, heresia em se tratando de discípula de um construtivista. ''''Torres García expulsou todos os alunos, fechou o ateliê e só não jogou água benta nos quadros e esboços porque não tinha'''', relatou o autor de A Vida Breve. Não se deve, pelo episódio, concluir que Torres García alimentasse preconceitos contra outras escolas. Ele conheceu e foi amigo de todo mundo que importava nos anos de efervescência das vanguardas européias do começo do século passado, de Gaudí a Picasso. Sua tendência à austeridade é explicada em inúmeros textos que deixou. A evolução artística, acreditava, não é fortuita. A história da arte mostraria, segundo ele, que todos os povos passam do puramente imitativo para a abstração. ''''As cartas que guardamos no museu em Montevidéu, endereçadas aos colegas europeus, dão conta dessa fissura e do desejo de incorporar elementos das culturas pré-colombianas e das tradições indígenas'''', diz a curadora da mostra. Torres García foi pioneiro no uso dessa iconografia, propondo um construtivismo unido à simbologia do índio americano. Foi incompreendido em seu tempo. E continua a ser, de certo modo. Mas resta uma esperança. Sua bisneta diz que as crianças uruguaias não cansam de pintar murais em homenagem ao pintor. Construtivistas, naturalmente.