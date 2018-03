A guerra justa e sagrada DATA ESTELAR Sol e Vênus em conjunção, Mercúrio e Plutão em quadratura; Lua atinge a fase Nova em Áries. Enquanto isso, aqui na Terra, as ondas do medo que nossa humanidade cultiva há milênios, empurradas ao longo das gerações, provoca situações de extrema brutalidade, que produzem perplexidade ao ser testemunhadas. Este é o sagrado momento em que nossa espécie pode dar um basta a esta situação, concentrando-se em destruir aquilo que impede a passagem de maior luz e glória, disponíveis para que ergamos uma civilização justa e vitoriosa. O passado está em guerra contra o futuro, aqui e lá se veem os sinais, institucionais e sociais, mas a verdadeira guerra ocorre no íntimo do coração humano, entre as tendência brutais que produzem ideias terríveis e a elevação espiritual, que alimenta o idealismo. Esta guerra é justa e sagrada. Áries >>21-03 a 20-04 Tudo é refrescante e novo para a alma corajosa que enxerga bons sinais nos problemas que surgem no caminho. A alma que tem um objetivo claro e ambicioso para realizar compreende que tudo, até os problemas, abençoam o caminho. Touro >>21-04 a 20-05 A liberdade foi embora, mas retornará, tenha certeza disso. Baseando-se nesta certeza, evite se contorcer demais por causa das limitações atuais, pois, quanto mais você lutar contra elas, mais elas se fortalecerão, na mesma medida. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Insista na manutenção do bom trato social, a despeito de as pessoas andarem loucas o suficiente para infringir todas as regras de etiqueta e bom comportamento. Responda com sorrisos abertos a todas as ofensas e contrariedades. Câncer >>21-06 a 21-07 Você vê claramente um objetivo que as pessoas próximas identificam como problema. Sua é a visão e, por isso, sua é também a obrigação de fazer com que o mundo também enxergue o mesmo. Esse caminho é árduo e tortuoso. Leão>> 22-07 a 22-08 Quando certos sonhos desabam, vêm outros a substitui-los e, assim, a vida continua bela e radiante. Porém, quando a alma fica se lamentando pelo que já não mais pode acontecer, a beleza e a radiância diminuem consideravelmente. Virgem >>23-08 a 22-09 Ainda que seja por curiosidade apenas, pelo menos observe com atenção e cuidado o que seus adversários fazem, porque desprezá-los sumariamente lhes dará força e tempo para que continuem criando problemas em seu caminho. Libra >>23-09 a 22-10 É perante circunstâncias críticas que as pessoas mostram sua verdadeira cara. Por isso, ainda que ninguém goste de crises e adversidades, pelo menos estas condições servem para você conhecer melhor com quem vem andando. Escorpião >>23-10 a 21-11 Vencerá quem for mais eficiente, não deve haver sombra de dúvida a este respeito. Por isso, não interessa se tudo se tornou muito complicado, pois é neste panorama que a eficiência se coloca em marcha e se torna imprescindível. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Será impossível realizar todos os desejos, simplesmente porque uns contradizem os outros. Por isso, o melhor a fazer é ponderar com a maior sabedoria possível quais aqueles desejos devem se sacrificar para os outros se realizarem. Capricórnio >>22-12 a 20-01 A família é necessária, mas em muitos momentos da vida ela funciona como a maior limitadora do que seria justo e necessário empreender. É que de tanto valorizar a proteção, a família acaba limitando a coragem de empreender. Aquário >>21-01 a 19-02 As idas e vindas são apenas isso, uma manifestação de agito, mas que ainda não tem força suficiente para enveredar num caminho mais concreto. Se você gosta de conversar e trocar ideias, ótimo! Este é o melhor momento para isso. Peixes >>20-02 a 20-03 As pessoas só trazem problemas, porque foram tomadas por uma onda avassaladora de medo. Porém, neste momento em que sua alma sente uma medida surpreendente de segurança, seu papel tornou-se o de quem alivia e melhora a situação.