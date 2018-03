A guerra e o expressionismo na TV paga Dois clássicos passam hoje de forma consecutiva no Telecine Cult, da TV paga. Às 17h05, você pode (re)ver Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, com a cena famosa do ataque de helicópteros ao som da Cavalgada das Walquirias, de Wagner, culminando no monólogo de Marlon Brando - ?O horror, o horror?, que não se refere só à Guerra do Vietnã. Na seqüência, o espectador retrocede no tempo e viaja para o expressionismo alemão, logo após a 1ª Guerra, para assistir a O Gabinete do Dr. Caligari, de Robert Wiene. O filme sobre hipnotizador que tem um circo ambulante e um auxiliar sonâmbulo antecipa, por sua riqueza metafórica, o que seria a Alemanha sob o nazismo. Especialmente por seu visual, virou uma das obras mais influentes do cinema.