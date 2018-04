A Guerra Civil Espanhola por uma nova perspectiva Um dos mais impressionantes conflitos do século 20, a Guerra Civil Espanhola já foi entendida como a abertura da 2ª Guerra Mundial e uma guerra por procuração com intervenção nazista, fascista e soviética. Com rigor documental e agilidade narrativa, o historiador inglês Antony Beevor reconstrói o embate que defrontou nacionalistas, dirigidos pelo general Franco, e os republicanos, enfraquecidos pela oposição entre os anarquistas e comunistas. O livro foi publicado originalmente em 1982 e ganhou uma nova edição com novos dados após a queda da URSS e a abertura dos arquivos soviéticos. Beevor descreve o curso da guerra desde as suas origens em 1936 até a violenta derrota dos republicanos em 1939.