A gueixa de Marshall e sua dança perfeita Durante muito tempo, o projeto de adaptar o best seller Memórias de Uma Gueixa esteve na pauta de Steven Spielberg, mas o cineasta desistiu, e fez bem, porque no lugar realizou a admirável trilogia formada por O Terminal, Guerra dos Mundos e Munique. Quem terminou adaptando o livro de Arthur Golden foi Ron Marshall, com Zhang Ziyi na pele da garota que se prepara para a arte de ser gueixa num mundo em transformação. Ninguém retratou esee universo melhor do que o mestre japonês Kenji Mizoguchi. Marshall beneficia-se da produção suntuosa, mas seu filme, às 23h50 no Telecine Light, é um novelão. A cena da dança, de qualquer maneira, é admirável, mas isso não surpreende, dada a origem do diretor no musical (Chicago).