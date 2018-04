A grandeza Data estelar: Júpiter e Netuno em conjunção, Mercúrio e Saturno em sextil; a Lua míngua no signo de Peixes. Aqui na Terra nossa humanidade está à beira de tornar-se partícipe ativa e consciente da colossal distribuição de Vida que circula através de todos os componentes cósmicos, sejam esses galáxias, sistemas, estrelas, planetas, reinos inteiros da natureza ou indivíduos em particular. A grandeza de uma dessas entidades depende inteiramente do grau de participação e transparência na circulação de Vida. Evidentemente, nos milênios anteriores de nossa história estivemos bem longe disso, mas do lado de lá foram enviados seres que nos ensinaram como fazer para consertar nossos erros e, agora, prestes a elevar a consciência do plano físico à virtualidade da mente, nossa humanidade está à beira de uma reinvenção surpreendente. ÁRIES 21-3 a 20-4, Você não precisa de passes mágicos para garantir ajuda e orientação do mundo espiritual. O único que você precisa é de um coração ardente que eleve uma oração alegre e sincera ao céu. Fácil dizê-lo, difícil fazê-lo. TOURO 21-4 a 20-5 Os grandes planos se desintegraram em milhões de detalhes. Porém, o que pareceria negativo à primeira vista se converterá, com a ajuda do tempo e de boa vontade, numa oportunidade de reinventar tudo, e para melhor. GÊMEOS 21-5 a 20-6 As pessoas conhecem o invisível, mas preferem não considerá-lo a maior parte do tempo. Essa decisão as afasta de uma vida plena, a mesma vida plena que elas parecem convencidas de buscar, mas olhando para outro lado. CÂNCER 21-6 a 21-7 Consolide a aspiração de ir além das limitações, porque só isso garantirá mudanças. Tentar adaptar-se a essas circunstâncias limitantes significaria consolidá-las e torná-las virtualmente insuperáveis. LEÃO 22-7 a 22-8 Os melhores desejos e aspirações são os que, pelos frutos, trazem resultados benéficos para a maior quantidade possível de pessoas. Reveja os seus desejos para conferir se encontram-se sintonizados com o bem. VIRGEM 23-8 a 22-9 Nada de bom pode acontecer a quem não pratica a ética e a correção. Eventualmente, essa pessoa poderia se convencer de ser bem-sucedida porque ganha dinheiro e tal. Porém, a longo prazo a coisa vai tomar outro rumo. LIBRA 23-9 a 22-10 Só o heroísmo é conveniente nos tempos atuais, porque se tornou necessário contrariar a normalidade. Isso é difícil, porque significa você destoar a maior parte do tempo, recebendo críticas e até insultos de vez em quando. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 O amor é invencível, mas você precisa acreditar piamente nele. Se você diz acreditar na invencibilidade do amor, mas ao mesmo tempo toma atitudes para se proteger de eventualidades, isso significa uma traição ao amor. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Negligenciar os assuntos do coração é o maior pecado humano. As pessoas fazem isso se justificando por meio da necessidade de pagar contas ou de atingir aquilo que se chama sucesso em nossa civilização. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 O coração é um órgão internacional, porque apesar de ser a referência do próprio Ser é, ao mesmo tempo, o elo que une sua presença à Vida que permeia o infinito universo. Vale ou não vale a pena viver? AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Talvez você queria outra coisa diferente da que acontece, mas agora que o palco foi montado e a história segue o curso natural, melhor seria que você assumisse o papel que lhe tocou nessa história toda. Ou não? PEIXES 20-2 a 20-3 O olhar intrépido é tudo que você precisa, porque esse derrota o medo sem sequer deter-se a lidar com ele. O olhar intrépido apenas vê o que é fundamental, a continuação da vida em todo seu esplendor e graça. Nada mais.