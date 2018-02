A Grande Família volta à TV consagrada no cinema Maior sucesso de público do cinema brasileiro em 2007 - com mais de 2 milhões de espectadores -, A Grande Família volta à televisão, mas desembarca primeiro na TV paga, mais exatamente no Telecine Premium, que exibe o filme de Maurício Farias às 22 horas. Ao contrário de outras produções que trafegaram mal entre a TV e o cinema - Antônia, Cidade dos Homens -, o público adorou ver Marco Nani e Marieta Severo, ou Lineu e Nenê, numa aventura diferente daquelas a que costuma assistir na Globo. Era a preocupação do diretor. Manter o espírito, mas oferecer um produto diferenciado da televisão. A história mostra como Lineu e Nenê se apaixonaram num baile. Muitos anos depois, já casados, Lineu descobre que deve prestar atenção ao seu estilo de vida por conta de um problema de saúde. No entanto, suas novas atitudes causam confusões gerais. Para piorar, Carlinhos (Paulo Betti), com quem Lineu disputava o amor de Nenê na juventude, está de volta. Direção, elenco, diálogos, tudo funciona bem e o resultado foi que o público do cinema se amarrou na trama. A surpresa é Lúcio Mauro Filho, cujo personagem, Teco, cresce e o ator tem mais chance de exibir seu potencial.