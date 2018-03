Data estelar: O Sol ingressa no signo de Áries às 8h44, horário de Brasília; a Lua míngua em Capricórnio. Enquanto isso, aqui na Terra o destino é severo com nossa humanidade, se nós não preenchermos os requisitos mínimos que promovem a realização de nossas potencialidades, então as perdemos irrevogavelmente. Sabendo disso, nós mesmos criamos armadilhas inteligentes que nos impeçam a acomodação na rotina que dificulta a criação. Nós mesmos inventamos o dinheiro para imaginar que com bastante não precisaríamos de Deus ou de nossos semelhantes. Porém, nós mesmos inventamos os mecanismos financeiros para que tudo desse errado em algum momento do futuro, que é agora mesmo. A graça da crise atual do mundo financeiro é essa, nos jogar na cara o resgate do potencial criativo que aguardou pacientemente pelo renascimento. ÁRIES 21-3 a 20-4 Oficialmente, termina hoje seu inferno astral. Isso significa que, a partir de agora, menos introspecção será necessária. Considere, apenas, que o estado do mundo continua o mesmo. É você que muda e, com isso, mais energia estará disponível. TOURO 21-4 a 20-5 Oficialmente, começa hoje seu inferno astral. Antes de levar susto com esta palavra, considere os projetos que entusiasmaram sua alma no aniversário do ano passado. Agora, reveja tudo que ficou sem realizar. Esse é o inferno. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Tudo será melhor e maior com mais gente, com pessoas dispostas a se reunirem e trabalharem em torno do mesmo objetivo. Como o mundo andava individualista demais, a crise financeira atual veio a calhar, tirando todos do isolamento. CÂNCER 21-6 a 21-7 Mais do que nunca, sua alma acolhe positivamente o impulso do progresso. Este impulso é sagrado, mas não se realiza por si só, requer a colaboração efetiva das pessoas aqui na Terra, reunindo-se para lutarem pelo mesmo objetivo. LEÃO 22-7 a 22-8 Aceite a complexidade, só assim será mais fácil lidar com ela. Tentar reduzir os acontecimentos que afetam seus relacionamentos pessoais seria evitar lidar com o que é verdadeiramente real. Tudo é complexo mesmo. VIRGEM 23-8 a 22-9 A ruptura tornou-se inevitável, mas você tem tempo ainda para decidir com quem e com o que irá romper. Você vai preferir ficar do lado das pessoas mentirosas? Ou você vai achar melhor romper com elas e ficar do lado da decência? LIBRA 23-9 a 22-10 Sim, você deve ir em busca das pessoas que precisam colaborar e oferecer ajuda. Esperar que elas façam isso espontaneamente seria frustrante, nada aconteceria. Por isso, você deve ir em busca dessa ajuda e pressionar para que aconteça. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Seria ilusório contar com facilidades no momento atual, além de decepcionante também. Por isso, melhor você fazer suas contas dentro dos parâmetros de maior dificuldade, dando o seu melhor para facilitar tudo com suas atitudes. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Mais do que nunca, todas as pessoas querem se dar bem, mas ao mesmo tempo, as condições do mundo ficaram limitadas. A ansiedade aumenta de tamanho e desorienta a maioria das pessoas, especialmente as que carecem de coragem. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Sem pressa, tudo sem pressa, há tempo suficiente para que as coisas mais importantes amadureçam devidamente. Por isso, seu inimigo não é o tempo, mas a ansiedade que sopra conselhos insidiosos e tolos em seu ouvido. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Muitas coisas que precisam ser ditas ainda são caladas, como se tudo fosse sabido. Porém, essas coisas precisam ser ditas, mas a partir de agora com cuidado redobrado, já que todo mundo anda com os nervos à flor da pele. PEIXES 20-2 a 20-3 Optar por agir de forma mais prudente e segura seria o mesmo do que optar por agir aquém das reais possibilidades. Este é o momento em que as pessoas demonstrarão o grau de confiança que têm nelas mesmas, ou aquele que lhes falta.