A General comprova toda a genialidade de Buster Keaton Buster Keaton tornou-se famoso no cinema mudo como o comediante que jamais sorria. O detalhe pode ter contribuído para sua popularidade, mas o fato é que Keaton foi um dos maiores artistas da sétima arte, equivalendo-se a outros gênios como Charlie Chaplin. E a comprovação está em A General, que o Telecine Cult teve o bom senso de programar para as 17 horas. Incluído constantemente na lista dos melhores filmes da história do cinema, A General tem uma trama que se passa durante a Guerra Civil Americana (1861-1865) e é baseada em história real. Rejeitado pelo Exército confederado, que o considera mais útil como maquinista e mecânico, um jovem resolve vencer a guerra contando apenas com a ajuda da General, sua querida locomotiva. Assim, provará ao seu outro amor, uma bela moça, que não é um covarde. Como era habitual em seu trabalho, Keaton participou de todo o processo criativo, o que confere ao filme um notável realismo. Mas, o que interessa de fato é a comicidade - e Keaton arranca inúmeras gargalhadas ao mostrar a épica luta solitária do rapaz em sua ambição. O filme chegou finalmente em DVD, pela Videofilmes, que lançou também Capitão Bill Jr., outra pérola de Keaton.