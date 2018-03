A função criativa DATA ESTELAR Mercúrio e Saturno em quincunce, Vênus e Plutão em quadratura; Lua é quarto crescente em Câncer. Enquanto isso, aqui na Terra, nossa espécie humana cumpre uma função criativa, o que se comprova facilmente ao imaginar-se quantas coisas deixariam de existir se nós fôssemos extintos neste planeta. Criar exige coragem, porque ao nos acomodarmos à rotina e evitarmos as inovações, também evitamos cumprir nosso papel como humanos. Criar é libertar-se dos laços que nos amarram a um passado infantil, romper com as regras que minuciosamente foram impressas em nossas psiques, de modo que algo novo e melhor possa surgir através da magia que é sermos conscientes e autoconscientes. Criar, tanto na arte quanto nos negócios, é reinventar a própria Vida. Quando abandonamos a criatividade, nos acomodando, nos tornamos menos humanos também., Áries >>21-03 a 20-04 Divertir-se não é o mesmo que fingir que não há nada complexo em andamento. Divertir-se é uma dentre as tantas necessidades com que se compõe o misterioso destino. Por isso, não deixe de responder positivamente ao apelo da diversão. Touro >>21-04 a 20-05 O mundo adulto chama a si mesmo por esse nome pelo mero fato de ter perdido a capacidade de maravilhar-se com a vida, convencendo-se de que já viu tudo. Assim é que se perde o melhor de tudo, participar da recriação do mundo. Gêmeos >>21-05 a 20-06 A demonstração de integridade traz resultados duvidosos de forma imediata, porque sua alma fica com a sensação de ter feito concessões demais. Porém, a médio e longo prazo se mostram claramente as vantagens da integridade. Câncer >>21-06 a 21-07 Lide com a situação atual da melhor forma possível, o que significa lidar com o maior amor que seu coração for capaz de irradiar. É que se você se envolver em brigas a energia da realização se verá seriamente obstaculizada. Leão>> 22-07 a 22-08 A vastidão do céu, a perfeição da natureza, as órbitas implacáveis dos planetas, tudo isto não constitui uma dimensão desvinculada de sua presença. Você faz parte do céu,assim como da natureza. E também navega no céu na nave Terra. Virgem >>23-08 a 22-09 Prefira a simplicidade, porque esta é uma virtude que garante que as coisas se tornem aceitáveis e simpáticas aos olhos da maior quantidade possível de pessoas. Essa ideia de exclusividade raras vezes dá alguns resultados positivos. Libra >>23-09 a 22-10 Persista na realização do que você deseja, mas leve em conta que tudo tende a ser bastante árduo e difícil nesse caminho. Contudo, é importante persistir, porque quando as comportas se abrirem, você terá andado a maior parte do caminho. Escorpião >>23-10 a 21-11 Respire com tranquilidade, respire a vida, respire glória e beleza, a qualquer momento as bênçãos acontecem e melhor será que sua alma esteja preparada para recebê-las de forma consciente e lúcida. As bênçãos acontecem. Sagitário>> 22-11 a 21-12 As pessoas costumam negar aquilo que não lhes convém, porque ameaça seus planos e visão de mundo. Porém, como se poderia lidar bem com a vida negando o que acontece? Não se poderia! Melhor aceitar tudo e seguir em frente. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Reconheça o mais rapidamente possível a necessidade de recuar e de fazer concessões, porque esta será a única e eficiente maneira de permitir que o jogo que se desenha agora continue. Ou por acaso você está apostando num impasse? Aquário >>21-01 a 19-02 Aqueles momentos de fraqueza em que sua alma quer se convencer de ser uma vítima de relacionamentos e circunstâncias nada mais são do que momentos perdidos no tempo, que não servem para nada além de entoar queixas lamurientas. Peixes >>20-02 a 20-03 Irradie sua força atual, contamine as pessoas com boa vontade e disposição. Assim você aproveitará da melhor forma possível a dose de segurança que circula pela sua alma, cultivando através desta vínculos de cooperação e colaboração.