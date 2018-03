A fronteira DATA ESTELAR Mercúrio e Saturno em trígono; Lua quarto minguante será Vazia, das 13h43 às 15h20, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra, uma enorme quantidade de humanos se preocupa em saber qual seria o limite entre o bem e o mal, ao passo que outros desistiram, preferindo arvorar o duvidoso argumento de que tudo seria relativo. Nunca será demais afirmar a tolice desta argumentação, pois o bem aponta na direção de participações inclusivas em conjuntos maiores e sofisticados de experiência, ao passo que o mal olha para o outro lado, excluindo, confinando e escravizando. Nada há de relativo nisto. Certamente, é penoso permanecer do lado do mal, mas não é menos penoso ficar perto demais da fronteira, que é o que se faz através da argumentação da relatividade. Hoje em dia há de se lançar os pensamentos para bem longe da fronteira, na direção do Altíssimo. Áries >>21-03 a 20-04 Encare tudo com boa vontade, principalmente os assuntos que provocarem enfado e irritação. Sem boa vontade, tudo será mais difícil de resolver. Então, você escolhe, quer resolver os problemas ou aumentar-lhes o tamanho? Touro >>21-04 a 20-05 A hierarquia há de ser respeitada, mas quando isso não ocorrer não será de grande ajuda tentar impor respeito. As pessoas devem ser livres, inclusive para cometer erros, pois é por causa desses que elas terão a oportunidade de aprimorar-se. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Ninguém, ainda, é capaz de manifestar sentimentos de forma clara e sincera. As pessoas se incomodam com a manifestação dos sentimentos, tanto dos alheios quanto dos próprios. Porém, assim andam as coisas, assim andam as coisas! Câncer >>21-06 a 21-07 A falta de honestidade é promovida através dos comportamentos habituais, tanto que passam por normais e aceitáveis. Porém, pensando bem, o que haveria de aceitável em promover a desonestidade? Uma sociedade melhor, por acaso? Leão>> 22-07 a 22-08 Há momentos em que a alma fica saudosa de um passado que era aparentemente melhor. Porém, pensando bem, o que haveria de melhor no passado? Significaria isso que todo o tempo percorrido até aqui e agora foi absolutamente inútil? Virgem >>23-08 a 22-09 Forçar as coisas para se parecerem com as suas expectativas vai, no máximo, fazer com que você ganhe um pouco de tempo. Porém, inevitavelmente, a verdade surgirá para curar as feridas e aprimorar os seus relacionamentos. Libra >>23-09 a 22-10 O equilíbrio entre a satisfação de suas necessidades em particular e o das outras pessoas é uma condição instável, que precisa de ajustes constantes. Você deve satisfazer suas necessidades, mas lembrando que você não é uma alma só. Escorpião >>23-10 a 21-11 As tarefas mais complexas foram parar em suas mãos, não como um castigo, mas por total merecimento. Afinal, quem mais poderia se ocupar com essas tarefas, dando-lhes o devido tratamento? Só a sua alma poderia, só a sua alma. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Passar o dia cumprindo obrigações e compromissos não pareceria algo nada agradável. Entretanto, se essas obrigações não forem cumpridas, o panorama seria pior ainda. Por isso, que tal munir-se de alegria e fazer aquilo que é necessário? Capricórnio >>22-12 a 20-01 Ouvir é fundamental, porque provavelmente a resposta que você precisa está sendo dita agora mesmo. Porém, sua mente não poderá percebê-la sem tomar a sagrada decisão de ouvir com atenção tudo que for dito pelas pessoas próximas. Aquário >>21-01 a 19-02 Confiar nos semelhantes é um atrevimento, porque os argumentos contrários a esta atitude sobrelevam imensamente aqueles que referendariam os benefícios decorrentes da confiança. Sem confiança, não haveria relacionamentos. Peixes >>20-02 a 20-03 As acusações voam soltas de um lado para outro, aguardando que alguém assuma a culpa. No entanto, a culpa é como uma batata quente, ninguém quer acolhê-la em suas mãos, ela simplesmente vai circulando sem expectativa de solução alguma.