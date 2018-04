A força, desta vez, está nos hormônios

Se Daniel Radcliffe está feliz em ter paz depois de crescer em um set de filmagens, Emma Watson, que hoje provou emprestar muito de sua sagacidade à sua personagem Hermione, assina embaixo. Durante entrevista, ela confirmou que também está em busca de um pouco de anonimato e que é para a Columbia University, em Nova York, que vai depois de encerrar as filmagens de As Relíquias da Morte. "Houve muitos boatos sobre onde eu iria estudar. Vou para os EUA. Não porque não ache que a Inglaterra não seja boa opção, mas porque, além do desafio de viver em outro país, vou poder ter de volta um pouco da minha vida de adolescente. Crescemos muito rápido com o trabalho", comentou a jovem atriz de 19 anos. Rupert Grint, o fiel escudeiro Rony Weasley, confessa não sofrer tanto com a fama, mas que tudo o que quer é continuar a atuar e a ser um jovem "normal". Ou quase. Afinal, o que é mais interessante que a vida de três jovens mágicos? A vida de três jovens celebridades. Se o fato de a última aventura da série ser dividida em dois filmes interessa à imprensa mundial, os boatos sobre quem beija quem nos bastidores das filmagens interessa muito mais. Talvez por isso, em vez de valorizar o enigma do tal Príncipe Mestiço, o novo filme se concentre mais no clima de High School Musical que Hogwarts ganha ao receber de volta adolescentes às voltas com adversários poderosos: os hormônios! A imprensa que assistiu ao filme no fim de semana saiu do cinema decidida a criticar o fato de que Harry Potter e o Enigma do Príncipe pouco tem de enigmático. O diretor David Yates dilui a tensão criada pelo mistério da identidade do Príncipe e pelos ataques dos Comensais da Morte a Hogwarts e priorizou as descobertas do amor pelos alunos da escola. Para isso, Yates e o roteirista Steve Kloves (que assinou os quatro primeiros filmes da franquia, mas não o quinto) gastaram boa parte dos US$ 200 milhões do orçamento e mais de duas horas e meia de filme para revelar o primeiro beijo de Ron em Lavender Brown (a jovem Jessie Cave), a primeira crise de ciúme de Hermione (que descobre que gosta mesmo é de Rony), o despertar do desejo de Harry por Ginny (Bonnie Wright), irmã caçula de Rony. Ironicamente, a imprensa condena essa escolha na tela, mas é exatamente o que faz durante a conversa com o elenco, diretor e produtor. O quão constrangedor foi dar o primeiro beijo na frente das telas? O quão de real tem o romance de Rony com Hermione? É verdade que o elenco, menor de 21 anos, podia fumar e beber nos bastidores? "Engraçado...Mas, desculpe, vou ter de decepcionar vocês. Nossas vidas são mais chatas do que parecem. Não fumávamos e não bebíamos nas filmagens. Nem há clima de sexo no ar entre nós. Crescemos juntos e, ao contrário dos personagens, somos só amigos", rebateram Grint e Watson. Já Radcliffe teve de explicar se enfrenta, ou não, o mesmo problema de seu personagem quando o assunto é ser "O escolhido". "Acho ótimo se as garotas gostam de mim. Mas, na verdade, as pessoas conhecem o Harry. O Daniel que elas conhecem é o que anda pelo tapete vermelho. Garanto que não vão achar tão sexy o Daniel que é capaz de passar o dia inteiro em um quarto escuro, de meias e comendo macarrão", brincou. Nem tão jovem, mas tão célebre quanto, é um extremamente cativante Jim Broadbent quem rouba a cena em O Enigma do Príncipe. No papel do professor Horace Slughorn, o premiado ator britânico (Oscar e Globo de Ouro por Iris, em 2001) Broadbent entra na trama para servir de ponto crucial na busca de informações sobre a origem de Voldemort. Ontem, o ator confessou que não havia lido nenhum livro da série antes de ser convidado a viver o dândi Slughorn. "Quando decidi viver Slughorn, li o livro, claro. E gostei. Confesso que gostei mais ainda de trabalhar com um elenco tão jovem e descontraído. É um alívio atuar em um blockbuster que não é estressante." O veterano Michael Gambon, que empresta sua eloquência ao mestre Dumbledore, concorda. "Não só os jovens aprendem conosco. Eu, com esses cabelos brancos todos, aprendi muito com a simplicidade dos jovens atores. Dumbledore, que está passando o bastão a Harry, é muito complexo. Foi bom ter a companhia e a leveza dos garotos no set. E, acreditem, isso é um elogio", brincou. Os produtores David Heyman e David Barron, desde o início no projeto, também confessam que terão dificuldade para superar a Era Potter. "Poderíamos trabalhar a vida toda nisso", comenta Barron.