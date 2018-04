A fantasia e a razão, dois refúgios para a realidade Em Vento da Lua, traduzido por Sergio Molina, um narrador adulto rememora a adolescência passada em Andaluzia, Espanha. Morando em um ambiente rural, ele convive com os pais, indivíduos de hábitos simples, que compram uma televisão, apesar de a casa nem ter água encanada. Na tela, as imagens mostram tanto o generalíssimo Franco como a chegada do homem à Lua, em 1969. A repressão política coexiste com a explosão da modernidade. Nesse ambiente esquizofrênico, o protagonista mergulha na ficção e na ciência, refúgios à dura realidade imediata. Membro da Real Academia Española e autor de Sefarad (2003), Antonio Muñoz Molina é um dos mais premiados escritores de seu país.