A família, segundo Lumet, um verdadeiro festival de horror Sidney Lumet pertence à geração de diretores que a TV cedeu a Hollywood, nos anos 50. No último meio século, ele se estabeleceu como um dos mais ativos cineastas norte-americanos, realizando filmes de vários gêneros. Alguns marcaram época - em geral, seus policiais, como Serpico e Um Dia de Cão, ambos com Al Pacino, dos anos 70. Lumet assina Antes Que o Diabo Saiba Que Você Está Morto, às 17h45 no Telecine Pipoca. Esse drama familiar trata de dois irmãos, interpretados por Philip Seymour Hoffman e Ethan Hawke. Nenhum dos dois é flor que se cheire e um consegue ser amante da mulher do outro. Como estão endividados, planejam um assalto e resolvem roubar a joalheria da própria família. Nada de errado vai ocorrer, o seguro pagará o prejuízo, os pais nada sofrerão. Só que o improvável acontece, a mãe reage ao assalto e termina morta no tiroteio que se segue. Como conviver com uma tragédia dessas? Lumet fez um filme sombrio sobre a família como representação do horror social. O que seu filme tem de melhor vem da persona de Albert Finney, que faz o pai. Quando ele descobre o envolvimento dos filhos, sua indignação é a nossa. Um programa poderoso.