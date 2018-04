A falta de compreensão em todas as idades Lorenza e Mateo viajam para Buenos Aires atrás de Ramón, antigo amante daquela mulher e pai daquele jovem. Lorenza conheceu Ramón durante a ditadura militar argentina: eles eram militantes apaixonados em luta contra o governo do general Videla. Lorenza chegou à idade adulta, no ápice da turbulência política, nos anos 1960. Agora ela realiza um retrospecto das suas antigas convicções ideológicas. Ao mesmo tempo, seu filho, um jovem que, na década de 1990, não se interessa pela política, apenas quer descobrir o paradeiro do pai. Em Demasiados Héroes, a colombiana Laura Restrepo aborda a distância entre mãe e filho, mostrando a falta de compreensão mútua que abate as gerações.