Data estelar: Sol e Netuno em quincunce, a Lua começa a crescer no signo de Libra. Enquanto isso, aqui na nave Terra nossa humanidade reconhece com absoluta perfeição e clareza a extensão do dano que, dia a dia, é disseminado na espécie humana em nome da preservação da ordem das Nações, e a esta altura de sua evolução já não vale mais fingir que não haveria outra opção, ou de que seria possível continuar empurrando os problemas para o futuro. O futuro é aqui e agora, e o salto evolutivo que acontece enquanto você lê estas palavras pressiona a alma para que, dentro de seu alcance e influência, abandone a sustentação de quaisquer mentiras. Logo, nossa humanidade será telepática, e de uma tacada só essa virtude cósmica abolirá a mentira e o tempo. Agora, faça a si a seguinte pergunta: o que aconteceria se a sua mente ficasse transparente de um momento para outro? ÁRIES 21-3 a 20-4 Na mesma medida em que você concentrar sua atenção nos pequenos afazeres cotidianos, o universo, com seus misteriosos mecanismos, apresentará a você coincidências que acabarão tornando grandioso o que antes parecia pequeno. TOURO 21-4 a 20-5 A força dos desejos é evidente, mas você nunca deveria confiar que esta seja imbatível, pois os desejos não se realizam por si, como que por mágica. Nossa humanidade precisará, sempre, arregaçar as mangas para colocar os desejos em prática. GÊMEOS 21-5 a 20-6 A intuição é aquela luz que a mente não consegue reconhecer de onde vem, mas que provoca a certeza que, anteriormente, nenhuma argumentação conseguia atingir. A intuição é como o vento, não se sabe de onde vem, mas sabe-se que está aí. CÂNCER 21-6 a 21-7 Comunicar-se bem inclui a necessidade de silenciar, evitando emitir opiniões a respeito das quais sua alma não teria segurança absoluta. O silêncio evita desentendimentos enormes, mas são raras as almas que o praticam. LEÃO 22-7 a 22-8 Nunca haverá bons relacionamentos entre pessoas que se aproximarem de outra forma que não seja a mais desinteressada possível. Quando há interesses em jogo, os relacionamentos se distanciam da amizade na mesma medida dos interesses envolvidos. VIRGEM 23-8 a 22-9 Para que esperar que as circunstâncias mudem? Tome a iniciativa e mude suas atitudes em relação às mesmas coisas de sempre. Esta é a atitude mágica, que inicia o processo de transformação do mundo a partir do próprio coração. LIBRA 23-9 a 22-10 Os desejos que são acalentados em segredo parecem bons assim, enquanto permanecem na fantasia, pois uma vez realizados, mostram uma cara decepcionante. Há fantasias que só são boas mesmo na própria fantasia. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Família não é apenas aquela formada em torno de vínculos de sangue. Há também a família constituída por todas aquelas pessoas que você vai encontrando na vida, e que pela sintonia da alma se transformam em amigas. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 As atitudes pequenas, as mesquinhas, não são condizentes com os objetivos grandiosos que fazem a alma sentir aquele entusiasmo sublime, que é inconfundível. Quando aparecem atitudes mesquinhas, algo errado acontece, tenha certeza disso. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Aventurar-se não é algo que combine bem com a necessidade de preservar a segurança, não lhe parece? Estas são condições excludentes, impondo que sua alma faça a devida escolha, ficar em segurança ou aventurar-se. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 As profecias que o medo levanta não se cumprirão, e novamente você terá razões para desqualificar quaisquer conselhos que esse venha a soprar ao seu ouvido no futuro. Lembre-se: o medo é fiel companheiro do caminho, mas péssimo conselheiro. PEIXES 20-2 a 20-3 Da mesma forma com que você enxerga claramente a natureza das pessoas que acompanham seus passos, também algumas delas enxergam de forma transparente muitas de suas atitudes e planos secretos. Relacionar-se é assim, caminho de duas vias.