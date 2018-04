A experimentação lúdica e satisfeita de Henrique Band

Caleidoscópio apresenta três significados em sua raiz grega: belo, imagem, olhar. As combinações desse aparelho óptico criam efeitos visuais variados e, o mais interessante, agradáveis. Por mais experimental que seja, uma música precisa satisfazer - ao menos o seu autor. Henrique Band está satisfeito com Caleidoscópio, CD de estreia. Ouça trecho de Caleidoscópio Ele se entregou totalmente ao seu estilo inquieto, marcado pela versatilidade sonora. "Tenho uma relação sem preconceito com a música mundial", diz o saxofonista, que ama tanto Miles Davis e James Brown quanto Dominguinhos e João Nogueira. "Precisamos superar a fase prateleira, em que enquadramos os trabalhos em classificações", diz. "Hoje é complicado falar de música brasileira." O instrumentista costuma dizer que a música do mundo inteira se mistura ao seu sangue. Sua ascendência não poderia ser mais sincrética: russa, indiana, uruguaia, belga, basca, francesa. Caleidoscópio apresenta composições novas e antigas, da época em que só tocava saxofone, antes de comprar o primeiro piano. Esse trabalho tem a influência dos 15 anos de carreira de Band, que atuou com, entre outros, Barão Vermelho, Chico Buarque, Ed Motta, Bebel Gilberto, Mario Adnet, Gilberto Gil e Caetano Veloso. Mas seu disco, viabilizado pelo Projeto Pixinguinha, da Funarte, nasce mesmo na temporada de 4 meses com os Emblemáticos, na Cinemathèque Jam Club, do Rio, em 2007. O grupo é formado por Arimatéia de Oliveira (trompete), Thiago Osório (trombone), Adriano Souza (teclados), Rodrigo Villa (baixo), Cassius Theperson (bateria) e Mafram Maracanã (percussão), que tocam no CD. Naqueles meses, Henrique Band experimentou diferentes arranjos e ouviu a opinião de um público seleto. "Teve um cara que disse: ?esse arranjo que você fez na onda do Eumir Deodato não está com nada. Começa a tocar do seu jeito?". Foi a libertação. Ou Alforria, uma das 12 faixas, das quais apenas duas não são de autoria do saxofonista: Saltando de Band (Gilson Peranzzetta) e o pot-pourri Bala Com Bala + Cobra Criada (João Bosco, Aldir Blanc e Paulo Emilio). Em Caleidoscópio, Band mantém um pulso rítmico que serve de base para explorar outras possibilidades de melodia. "Gosto dessa coisa lúdica." Porque, além de inovadora, a música tem de ser agradável.