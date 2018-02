A experiência exótica de uma pintora na China Depois de receber a notícia de que seu marido morrera, a pintora espanhola Elvira De Poulain viaja até Xangai para reclamar o corpo do companheiro e fazer o enterro. Elvira sente-se uma estranha no ninho, um lugar exótico como nunca vira, ao se deparar com cheiros, imagens e sons diferentes. Ela deseja voltar a Paris quanto antes. Mas, antes de voltar, ela sabe que seu marido foi assassinado por portar algo de imenso valor. Na busca pelos assassinos, fica sabendo de um caixa de conteúdo valioso que pertenceu ao primeiro imperador da China. Enquanto se envolve em desafios físicos e obstáculos intelectuais no desvendamento desse mistério, Elvira se adapta à linguagem, à cultura e à geografia chinesas. Everything Under The Sky Matilde Asensi Harper Collins 390 págs., R$ 87,71