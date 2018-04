A excentricidade dos Coen em E Aí, Meu Irmão, Cadê Você? Os irmãos Joel e Ethan Coen constroem uma carreira sólida e variada. Eles colecionaram inúmeras críticas positivas com seu filme de estreia, Gosto de Sangue (1984), mas só foram descobertos pelo público no longa seguinte, a comédia Arizona Nunca Mais. Sem se acomodar com um estilo próprio, a dupla fez (e ainda faz) inúmeras experiências, como E Aí, Meu Irmão, Cadê Você?, que o Telecine Cult exibe às 20 horas. Trata-se da história de um criminoso (George Clooney) que foge da cadeia acompanhado por uma dupla de outros bandidos. Em busca da fortuna, eles vivem muitas aventuras e conhecem os mais variados tipos humanos, como fazendeiros, gângsteres, políticos e radialistas. Para viver o papel, Clooney ganhou dentes postiços e, com o cabelo um pouco mais comprido, ganhou um leve topete à base de muita brilhantina, a la Clark Gable. Não bastasse o bom humor, a pesquisa musical também é sensacional, além das pitadas de surrealismo, como a sereia que transforma os homens em sapos e o músico que faz o pacto com o Diabo. Com episódios inspirados na Odisseia, o filme não é unanimidade entre os críticos (que apontam Fargo como o melhor dos Coen), mas diverte.