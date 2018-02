A escravidão como marca eterna da humanidade Escravidão e Morte Social Orlando Patterson Tradução de Fábio D. Joly Edusp, 540 págs., R$ 79 A escravidão significa uma morte social. A conclusão a que Oscar Patterson, professor de sociologia da Universidade de Harvard, chegou deve-se a um estudo comparativo de fôlego. Ele trata da dinâmica interna da escravidão em 66 sociedades diferentes em diversas épocas - Grécia, Roma, Europa medieval, China, Coreia, mundo islâmico, África, Caribe e América do Sul. O estudo compõe uma teoria sobre a universalidade das estruturas e processos do escravismo. A escravidão ocorreu durante a história da humanidade e é incipiente em todas as sociedades. Patterson passa longe das interpretações que tratam o escravo como propriedade e a escravidão como exploração trabalhista.