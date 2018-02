A equação da realidade

Data estelar: Mercúrio que retrograda está em conjunção com Júpiter; a Lua míngua no signo de Virgem. Enquanto isso, aqui na Terra humano nenhum está longe de ter alguma responsabilidade na brutalidade acirrada com que uns países, empresas ou igrejas tratam seus semelhantes, porque todos os conflitos deixaram de ser meramente políticos, empresariais ou doutrinários, todos são estritamente humanos. Na medida em que cada pessoa se torna mais esclarecida a respeito de sua verdadeira participação na luta épica entre as forças da Luz e as do materialismo, contribui assim ao esclarecimento de toda a humanidade. A verdadeira luta se dá no íntimo do coração humano, entre as tendências brutais e opressivas de um lado e as espiritualmente libertadoras do outro. Cada ínfimo gesto agrega ou tira do somatório que resulta em maior beleza ou brutalidade. ÁRIES 21-3 a 20-4 O que precisa ser melhorado terá de sê-lo pela força do amor, única virtude capaz de curar as feridas e mágoas, tão profundas algumas que parecem irrecuperáveis. Tenha certeza, o amor é mágico e opera milagres. TOURO 21-4 a 20-5 Muitas falhas e erros foram cometidos, mas sem eles você não teria encontrado a oportunidade de se aprimorar. Por isso, ainda que os erros cometidos provoquem arrependimento, há algo bom por trás deles, a oportunidade de melhorar. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Preserve sua alma aberta e receptiva ao que for novo, ainda que seu aparecimento crie constrangimentos, porque negue tudo que você conheça. É imprescindível ter receptividade às novidades num tempo de tantas transformações, como o atual. CÂNCER 21-6 a 21-7 Preserve a maior flexibilidade possível para aceitar as mudanças do tempo atual. Com certeza, todas elas vão lhe dar mais trabalho, mas é aí que sua alma precisa ser flexível, de modo que não rejeite o que futuramente seria bom. LEÃO 22-7 a 22-8 O amor não é algo tão romântico quanto as pessoas gostam de imaginar. O amor é a disposição de ajudar e prestar serviço para que tudo proceda da melhor forma possível. Por isso, amor é muito mais uma tarefa do que um romance. VIRGEM 23-8 a 22-9 Quando a alma age no sentido correto, promovendo confiança e boa vontade, logo o Universo manifesta a graça que lhe é inerente, cobrindo de recompensas todas as pessoas envolvidas. Quem não acredita nisso é porque não tem fé na vida. LIBRA 23-9 a 22-10 Sofrer pressões para que certas decisões sejam tomadas não é o melhor dos panoramas para a alma libriana. Porém, você terá de lidar com isso da melhor forma possível, sem ceder à pressão, apenas percebendo a necessidade da decisão. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 O melhor a fazer é você guiar-se pelas necessidades, suprindo-as na medida em que elas forem surgindo. Enquanto isso, os desejos desviarão sua atenção para o que não é imediatamente necessário. Resista! SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 O céu é grandioso, mas a terra ainda é pequena, não pelo planeta em si mesmo, mas porque as pessoas tendem a ser mesquinhas, envolvendo-se em projetos egoístas demais para serem considerados valiosos pelo céu. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 A irresponsabilidade alheia é perturbadora, não tanto por ela ser assim em si mesma, mas porque sua alma se acostumou a depender de pessoas irresponsáveis. Esse é o erro que você terá oportunidade de sanar nos próximos tempos. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 A razão de você receber tantas acusações é por ter se exposto demais nos últimos tempos. Porém, ainda é melhor continuar se expondo por agir espontaneamente do que ceder à pressão de se tornar uma pessoa mais astuta. PEIXES 20-2 a 20-3 Este é um momento de alegria, sem razão nem condições, apenas porque ela surge de dentro da alma do mesmo jeito e com a mesma intensidade com que em outro momento surgiu a raiva no lugar dela. Aproveite, alegria é fundamental!