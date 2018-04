A entrevista de um jovem com Lennon e Yoko Ono No dia 26 de maio de 1969, o adolescente Jerry Levitan (então com 14 anos) invadiu o quarto de um hotel de Toronto onde estavam hospedados John Lennon e sua mulher, Yoko Ono. Era véspera do dia em que o casal passaria horas na cama, em Montreal, num protesto pela paz. "Lembro claramente quão jovem era Jerry quando fez a entrevista, era um momento em que vários jornalistas tentavam falar com a gente. Ele não foi apenas corajoso, mas inteligente e perspicaz", disse Yoko. O contato resultou neste I Met The Walrus - How One Day With John Lennon Changed My Life Forever. Durante 40 minutos, Lennon falou de guerra, de política, de música, etc. DVD com a entrevista acompanha o volume