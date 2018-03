A duvidosa bênção Data estelar: Mercúrio e Saturno em oposição; a Lua se aproxima da fase quarto minguante transitando por Sagitário. Enquanto isso, aqui na Terra chegou a hora de nossa humanidade praticar o que a torna humana, a duvidosa bênção da autoconsciência, essa complexa capacidade de cada indivíduo ver a si mesmo como se fosse uma entidade separada e distante de si. Ainda que esta duvidosa bênção provoque ansiedade e crise íntimas, porque aos olhos da autoconsciência estamos todos desfilando nus continuamente, é por ela que conquistamos a capacidade de nos colocar no lugar dos outros e imaginar os sentimentos que provocamos. Por isso, a autoconsciência estabelece os rudimentos da capacidade de amar, de ter sensibilidade ética, de reconhecer a verdade e de dedicar-se à conquista de ideais. Está tudo dado, agora só falta nossa humanidade ser humana. ÁRIES 21-3 a 20-4 Anda difícil saber quem é quem no meio de tanta desorientação e medo que circula nos relacionamentos humanos. Algumas máscaras caíram e sua alma percebeu com clareza a natureza de certas pessoas, mas ainda há confusão, que não é pouca. TOURO 21-4 a 20-5 É tempo de renovar os relacionamentos. Por isso, circula mais gente em sua vida do que em outros momentos, o que tumultua bastante as coisas. Porém, será melhor aceitar esse tipo de tumulto a ocultar-se no ambiente protegido de sua solidão. GÊMEOS 21-5 a 20-6 É importante ouvir conselhos, mas acontece que no tempo atual, e dadas as condições do mundo, as pessoas andam mais medrosas do que nunca e, por isso, oferecem conselhos travestidos de prudência, mas que são calcados em puro medo. CÂNCER 21-6 a 21-7 Sobram ideias para entusiasmar sua alma e, também, para que as pessoas se disponham a dar o melhor para que tudo se realize. Porém, o passo seguinte ao da ideia anda difícil, todo mundo tem medo demais e, por isso, as coisas ficam empatadas. LEÃO 22-7 a 22-8 Perceba a mão misteriosa do destino conduzindo seus passos para que você mude o mais radicalmente possível de atitude em relação às pessoas próximas. Perceba, também, que essa pressão só sugere, mas nada obriga. É você que deve decidir. VIRGEM 23-8 a 22-9 Tudo deve ser conduzido no sentido da melhor conclusão possível. O que isso significa? Que o maior número de pessoas deve se beneficiar com os resultados. Para isso, mais concessões e menos exigências terão de ser feitas. LIBRA 23-9 a 22-10 Você sente a vontade, mas ainda os pudores e temores são fortes o suficiente para que os projetos não decolem do jeito que poderiam. É imprescindível passar por isso, de modo que tais pudores e temores sejam eliminados definitivamente. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Supere a timidez, pois esta se alimenta diretamente do medo que sua alma se recusa aceitar que sente, argumentando com milhares de razões para continuar fingindo que o problema é todo das outras pessoas, e não de sua própria alma. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Diversos interesses atraem sua atenção no momento atual, o que é bastante comum para uma mente como a sua, sempre em busca de novidades. A diferença consiste em que, além da curiosidade habitual, há uma força de vontade em ação. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Sua alma teme a divulgação de certos segredos, mas acontece que, na prática, nada demais aconteceria com isso. Melhor continuar vivendo com a maior naturalidade possível, sem importar-se com nada do que acontecer. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 As ideias só se valorizam quando postas em prática. Até lá, tudo é entusiasmo, que em si é bastante bom, porque alegra a alma e faz o corpo dançar. Porém, é imprescindível realizar, assim mais almas serão alegres e mais corpos dançarão. PEIXES 20-2 a 20-3 Todos os temores e os pudores precisam ser superados com a maior rapidez possível, porque ainda que haja argumentos para alimentá-los sua alma também vê perspectivas que vão muito além dessas limitações. Eleve a mira!