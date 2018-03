A duras penas, mas evoluímos

Data estelar: Sol em sextil com Júpiter e trígono com Urano; a Lua cresce no signo de Peixes. Enquanto isso, aqui na Terra, tomar e não dar, explorar e não partilhar, esses foram os pecados de nossa humanidade, que estão sendo pagos agora, através de suposta crise financeira global. Esta crise financeira se solucionaria facilmente, mas não há vontade para tanto, porque seria apenas ajustar os valores e prioridades, destinando os recursos para o melhoramento de nossa espécie, que a maré viraria imediatamente. Porém, os dogmas não morrem facilmente, mas mesmo assim não há razão para não sermos otimistas, é só compararmos os humanos das cavernas com os contemporâneos para comprovarmos que nossa história é um exemplo de evolução. Ainda que a duras penas, a evolução acontece. Por isso, não há razão para não sermos otimistas. ÁRIES 21-3 a 20-4 Tão importante quanto saber o que você deseja realizar é saber como você fará para realizá-lo. Ser não é suficiente entre o céu e a Terra, é imprescindível fazer, pois é pelos atos que se conhece a verdadeira natureza das pessoas. TOURO 21-4 a 20-5 Atitudes pacíficas não são necessariamente permissivas. É importante agir de forma mansa, sem por isso perder a firmeza. Aliás, as atitudes mais firmes e contundentes não são as agressivas, mas as tomadas na santa paz de espírito. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Pessoas que outrora foram confiáveis deixaram de sê-lo. Durante um tempo, sua alma sentirá o vazio, como se estivesse sozinha no mundo. Nada de ressentir-se durante esta etapa, pois logo virão novos e melhores relacionamentos. CÂNCER 21-6 a 21-7 Os ressentimentos são sentimentos que não foram devidamente expressos no momento em que surgiram. Agora ficam ricocheteando na alma indefinidamente, esquecidos de sua verdadeira origem. Faça circular os sentimentos com dinamismo. LEÃO 22-7 a 22-8 Até aqui, o mundo em que vivemos nunca promoveu o bom, o belo nem o verdadeiro. Pelo contrário, essas virtudes foram tratadas com desleixo. Porém, as coisas mudaram. Você sente o vento desta mudança atravessando sua alma? VIRGEM 23-8 a 22-9 Sua existência individual vale pela rede de vínculos que sua alma tiver estabelecido, através da qual circularão informação e vida. Você vale pelos vínculos, relacionamentos e laços de cooperação que for capaz de estabelecer. LIBRA 23-9 a 22-10 O pensamento errado corre solto pela mente humana e, por isso, a qualquer momento você se vê pensando coisas que nunca se atreveria a praticar. É importante vigiar esses pensamentos, para equilibrá-los com outros, de natureza luminosa. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A vida é uma experiência trágica, mas no bom sentido, porque implica sua alma ter de se entregar constantemente ao caos para, dentro dele, encontrar um sentido que faça você inventar um mundo todo seu, seu universo. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Tudo que confunde e atemoriza é aquilo que promove a conservação do sistema atual, o qual, apesar de decadente, ainda está à solta, fazendo uso de todos os mecanismos possíveis para se perpetuar no comando da civilização. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Qualquer conflito que se alongue excessivamente vai acabar estressando e, inclusive, as pessoas que participam perderão o fio da meada, chegando ao momento em que não saibam mais a verdadeira razão que as faz brigar. Encurte. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Já passou o tempo em que se podiam cometer erros sem maiores conseqüências. A partir de agora os erros encontram suas conseqüências imediatamente, de modo que a alma possa tomar a iniciativa de consertá-los com rapidez. PEIXES 20-2 a 20-3 Esqueça as fraquezas e os fracassos, tampouco se detenha em culpas ou remorsos. Concentre sua atenção na vontade de consertar erros e faça algo prático nesse sentido. Só assim é que as coisas melhorarão definitivamente.