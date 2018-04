Primeiro vi Pina Bausch na Nave de Fellini. Ela era linda e extraordinariamente expressiva, fazendo aquela bailarina cega. Ouvi muito sobre suas coreografias serem sombrias. Ao ver Sobre a Montanha Ouviu-se um Grito,no Municipal, fiquei surpreso com a abrangência e a delicadeza da sua arte. Foi um alumbramento. Era a vida. Senti grande afinidade com a poesia do teatro da sua dança. Voltei a ver seu grupo em mais duas peças em Nova York (Bandoneon e Palermo, Palermo). Quando vim a conhecê-la pessoalmente (depois da apresentação de Cravos aqui no Rio), eu já tinha convivido com ela em pensamento e em sonhos por muito tempo. Pina não gostava de interpretações do seu trabalho. Eu, falante e opinioso como sou, me sentia importunando-a. Mas ela comentou ao menos minha observação de que o uso da marcha brasileira Dama das Camélias - com seu refrão "A minha vida se resume/Oh Dama das Camélias/Em suas flores sem perfume" - parecia ter uma relação mágica com a cena do corpo de baile avançando por sobre aquele campo de cravos. "Eu escolhi a música sem saber o que a letra dizia: comprei esse disco aqui no Rio há anos", ela me disse. Sorrindo e com aquele olhar pousado no fundo do que estava à sua frente. Eu me sentia ridículo e aborrecido contando o que me vinha à mente ao ver seus espetáculos. Mas ela gostou de mim assim mesmo. Por duas vezes, me convidou para participar do festival que ela passou a promover em Wuppertal. Lá eu a vi dançar, num solo improvisado sobre violão flamenco. Ela parecia uma árvore em chamas - mas mantinha a serenidade e a doçura de uma Vênus da arte clássica. De outra vez, ela foi assistir à minha passagem de som e, como atrás de mim estava o magnífico cenário de Mazurca Fogo, que parecia um pedaço de rocha vulcânica em frente do mar, ela, que estava sozinha na plateia, pediu ao seu cenógrafo Pabst para me perguntar se eu aceitaria que o elenco feminino repetisse a cena das banhistas de biquíni enquanto eu cantava Garota de Ipanema (canção que eu estava cantarolando para testar os microfones). Concordei surpreso e maravilhado. Participei assim, fazendo música ao vivo, de uma daquelas cenas lindíssimas e diretas que só ela sabia fazer acontecer. Nós nos víamos sempre que ela vinha ao Brasil. Ela dava os abraços mais gostosos que alguém pode dar (curiosamente, isso me lembrava Maria Laïs, professora de dança da Escola de Dança da Universidade da Bahia, cujo abraço sempre foi celestial - o que eu atribuía à dança). Uma noite, em Wuppertal, Pina me chamou para subir a escada lateral do bar onde bebíamos e conversávamos (era sempre a última a sair e fumava um cigarro atrás do outro), me levando a um salão no andar de cima, onde uns poucos casais dançavam tango. Ela me chamou para dançar e fiquei petrificado. Sorri, mas não consegui dançar quase nada. Pina trocou de parceiro e dançou um tango límpido, mas num estilo peculiarmente suave. Assisti embevecido e voltamos para o bar. Em São Paulo, depois da apresentação do espetáculo Para as Crianças de Ontem, Hoje e Amanhã (em que um dos bailarinos fazia uma coreografia microscópica e inacreditavelmente poética sobre minha gravação de O Leãozinho), ela e toda a trupe me convidaram para ir a um forró: Pina estava apaixonada pelas noitadas de forró. Voltei a ser convidado a dançar com ela (que dançava com todos os conhecidos e desconhecidos que se aproximavam) e voltei a ficar paralisado. Lembro de ter saído dessa casa de forró depois das 4 da manhã e de tê-la deixado lá com os últimos membros do seu grupo que não tinham ido dormir. No restaurante Spot, também em São Paulo, ouvi um gemido de admiração que ela não conteve ao ler a primeira página da tradução alemã de Grande Sertão:Veredas, que a Bia Lessa tinha lhe dado naquele mesmo minuto. Assombra-me pensar que ela era minha amiga. Uma noite, Violeta Arraes Gervaiseau ligou dizendo que teve de fazer um desvio na viagem do Cariri de volta para a Europa, porque Pina (que tinha vindo para conhecer as atividades do centro cultural que Violeta criara naquela região cearense) soubera que era meu aniversário e decidira vir ao Rio de Janeiro me abraçar. Agora, os deuses da dança voaram para fora do que há. Haveria milhões de motivos para alguém aproximar o nome de Pina ao de Michael Jackson - e mais ainda para evitar fazê-lo. Até aqui, todos tínhamos evitado. Agora nem a morte os separa. Caetano Veloso é cantor e compositor