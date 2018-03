A ditadura moderna DATA ESTELAR Mercúrio e Saturno em quadratura; Lua começa a crescer transitando pelo signo de Leão. Enquanto isso, aqui na Terra, quando nossa humanidade não pensa, ou pensando que pensa só reproduzindo o que a induzem a pensar, ela acaba tomando a decisão de se deixar conduzir pela mente dos pervertidos que assumem o papel de ditadores. Numa civilização moderna esta ditadura raramente é assumida por algum personagem em particular, mas representada pela insolência oficial que se ocupa de desviar recursos e oprimir qualquer forma de expressão que a conteste, sempre através da mentira, sua porta-voz oficial. Os governos do mundo poderiam e deveriam fornecer um sistema de vida são e limpo, mas nos empobrecem sistematicamente ao nos dificultar o acesso à nossa própria importância, como partes integrantes de uma Realidade Maior. Áries >>21-03 a 20-04 Em nome de seus melhores planos, veja nas dificuldades o seguro sinal de que você se aproxima da perfeição buscada. Se tudo fosse para ser medíocre, tenha certeza que tudo seria muito mais fácil também. Porém, o caminho é outro. Touro >>21-04 a 20-05 Será que vai valer a pena esquecer todo o resto de vida só para satisfazer certos prazeres? No momento que antecede a esta experiência, pareceria que sim, que vale a pena o sacrifício. Porém, lembre que tem o depois... Gêmeos >>21-05 a 20-06 A única boa intenção que pavimenta o caminho do inferno é aquela que nunca tiver sido colocada realmente em prática. Boa vontade que não é praticada é boa vontade que se transforma em má. Por isso, coloque tudo em prática. Câncer >>21-06 a 21-07 Ninguém vence discussão alguma, só se perde. Acontece que em toda discussão aparece o estresse de se argumentar infinitamente sem se dar ao trabalho de ouvir com atenção a outra parte. Se ninguém ouve, cadê o diálogo?. Leão>> 22-07 a 22-08 A alma humana percebe imediatamente o que é mentira, inclusive porque há uma dose de mentira em cada coração e, por isso, toda mentira circula com intenção. Não há ingenuidade alguma em coração nenhum de nossa humanidade. Virgem >>23-08 a 22-09 Só é possível fazer um gol de acordo com as regras, pois de outro modo, ainda que fisicamente o gol aconteça, este será anulado. Tenha isto em mente quando forçar demais para que algo aconteça. Tudo deve ser dentro das regras. Libra >>23-09 a 22-10 A troca de afetos poderia ser algo simples e prazeroso para todas as pessoas envolvidas e interessadas. Porém, eis que surgem pensamentos que subvertem a simplicidade, cheios de argumentos que não têm nada a ver com nada. Escorpião >>23-10 a 21-11 Todos os pensamentos podem ser retorcidos através das palavras até tornar-se muito diferentes do que eram originalmente. Porém, nenhuma emoção pode ser submetida ao mesmo processo, todas são sempre sinceras e puras. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Seja útil, preste serviço, facilite tudo para as pessoas que você contatar hoje. Tudo isso significará expressão de verdadeiro amor, aquele que foi retratado em todas as escrituras sagradas e nunca devidamente compreendido. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Por trás das dificuldades aparentes acenam as oportunidades de você aprimorar o seu caráter, fortalecer os seus desejos e afirmar a sua vontade de tudo dar certo, ou o mais certo possível. Encare tudo com boa vontade. Aquário >>21-01 a 19-02 Os caprichos se confundem com os desejos legítimos e provocam eventuais complicações. É que para satisfazer os caprichos sempre se precisa tirar energia e concentração de assuntos verdadeiramente importantes e imediatos. Peixes >>20-02 a 20-03 Fazer das tripas coração é algo que deveria ser eventual apenas e não uma questão cotidiana. É insalubre existir contendo todas ou algumas emoções, já que estas seriam a mais pura e verdadeira tradução de tudo que acontece.