Data estelar: Sol e Netuno em oposição, Vênus e Saturno em conjunção, a Lua será vazia das 10h35 às 15h05, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na nave Terra é propício que nossa humanidade se detenha para meditar profundamente sobre seus passos durante o período de Lua vazia de hoje, pois, mais do que nunca, está em jogo a dignidade real que faz de sua natureza algo grandioso, a prova daquilo que sente, mas que corrompeu com falsas aparências. É propício meditar a respeito de qual é a distância entre a língua e o coração, entendendo que cada mentira proferida alonga essa distância, elaborando um intrincado labirinto no qual a alma fica presa e perdida e, com a alma, perde-se também a dignidade, restando apenas figuras falsas, cujo maior erro não é ter errado, mas insistir no erro e transformá-lo em exemplo a ser imitado por inúmeras outras almas perdidas também. ÁRIES 21-3 a 20-4 Negar sua vontade de progredir seria insensato, pelo que, mesmo tendo enorme dificuldade de realizar suas pretensões, não é aconselhável que você desista dessas, ou que as diminua de tamanho e intensidade para se adaptar ao momento atual. TOURO 21-4 a 20-5 Brilhante é o dia em que sua alma se expressa livremente, sem pudores nem temores, irradiando ao mundo o que há de melhor nela. Uma situação assim depende da força das circunstâncias, ou de sua vontade de fazê-la acontecer? GÊMEOS 21-5 a 20-6 Agradecer significa você oferecer algo em retribuição pelo que sua alma recebeu. A vi-da ofereceu muito a você, e ainda que muitas de suas ambições não tenham sido realizadas, mesmo assim é hora de agradecer e de retribuir. CÂNCER 21-6 a 21-7 Entre o espírito de aventura e a necessidade de segurança se encontra sua alma, agora, paralisada, sem saber que rumo tomar. De fato, não seria necessário decidir nada, mas a ansiedade atrapalha e torna urgente o que não é. LEÃO 22-7 a 22-8 Ainda que você não saiba exatamente o que está acontecendo, de uma coisa sua alma está certa, é tudo importante. Por isso, a melhor atitude será continuar fazendo tudo certinho, pensando nos resultados de cada ato empreendido. VIRGEM 23-8 a 22-9 Com tantas sensações atravessando sua alma, e tão pouca capacidade de decifrá-las, é lógico que você tem necessidade de descansar e de abandonar-se ao delírio. Porém, essa atitude, mesmo necessária, seria insensata. LIBRA 23-9 a 22-10 Elimine toda e qualquer segunda intenção na busca de pessoas que se tornem amigas, pois a amizade é, dentre todos, o único relacionamento perfeito entre os seres humanos, pelo que, nenhum interesse deveria ofuscar tal perfeição. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Quanto mais você fizer, maiores e melhores serão suas perspectivas de progresso. Às vezes cansa não ver resultados imediatos, mas nem sempre estes são possíveis, a maior parte do tempo o produto do esforço se manifesta a longo prazo. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Saber mais apenas para satisfazer sua fome de conhecimento é algo que beneficiaria apenas sua própria alma. O assunto todo consiste em fazer algo útil com o conhecimento adquirido, manifestá-lo em resultados práticos todos os dias. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Tenha certeza: o bom humor vai dissolver os problemas atuais, pois não é racionalmente que estes serão superados. Isso não significa que você deva deixar de fazer o necessário, mas agregar muito bom humor a cada atitude. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Continue expondo seus pensamentos e intenções, mas tenha em mente que no tempo atual sua alma não é destinada a conduzir os acontecimentos, quanto menos outras pessoas. Pelo contrário, este é o momento de sua alma ser conduzida. PEIXES 20-2 a 20-3 O melhor de você ainda permanece inexplorado, em estado potencial, mas uma condição assim não pode durar para sempre, e ainda que no mundo humano tudo tenha de ser decidido livremente, também há um plano maior ao qual todos precisam ajustar-se.