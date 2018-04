A discípula Eleonore Koch ganha retrospectiva

Aos 83 anos, a pintora de origem alemã Eleonore Koch resolveu voltar a pintar, após quase aposentar os pincéis de seu ateliê, montado no pequeno sobrado dos Jardins onde morou sua mãe, Adelheid Koch, uma das figuras pioneiras da psicanálise no Brasil. Animada com sua retrospectiva no Centro Universitário Maria Antonia, que tem curadoria de Fernanda Pitta, a única aluna de Volpi, ainda insegura, nem parece a artista celebrada como guardiã do templo do mestre, a despeito da prolongada ausência do circuito comercial - ela sempre mostrou resistência a fazer quaisquer concessões e, um pouco por conta disso, só agora está prestes a ganhar um livro sobre sua obra, com texto de Paulo Venâncio Filho. Veja galeria de imagens Eleonore Koch não só manteve cautelosa distância das galerias, mas das exigências ditadas pelo mercado. Nunca executou telas de grandes dimensões nem abandonou a figura - mesmo que seus objetos sejam apenas pretextos para uma pintura menos comprometida com a representação e mais com a construção de um espaço aberto, aparentemente tributário da pintura metafísica italiana. O advérbio fica por conta de outras afinidades eletivas de Eleonore Koch, como o fotógrafo francês Eugène Atget (1856- 1927); os pintores Patrick Caulfield (1936-2005) e David Hockney (nascido em 1937), ingleses, e o russo Nicholas de Stael (1914-1955) - além de, naturalmente, Alfredo Volpi, de quem aprendeu não só a antiga técnica da têmpera como sua construção, em que objeto e figura não mais se distinguem. Volpi jamais pintou na frente de Eleonore, mas a deixava cuidar do ateliê. Apresentada a ele pelo crítico e psicanalista Theon Spanudis, que ajudou a alavancar a carreira do mestre e ainda a de tantos outros grandes artistas no Brasil - Mira Schendel entre eles -, Eleonore Koch aprendeu com o professor a preparar, ainda nos anos 1950, a têmpera a ovo (apenas no Renascimento foi introduzido o óleo de linhaça na cozinha artística). Há, em sua mostra retrospectiva, alguns raros exemplares daquela época, entre eles uma tela chamada Sinal (1959), em que é possível reconhecer elementos que depois seriam explorados por Hockney na célebre série de fotocolagens da autoestrada Pearblosson, ao norte de Los Angeles, em 1986. É possível que Hockney tenha visto alguma exposição de Eleonore Koch em Londres (ela viveu na capital inglesa nos anos 1960 e 1970, período de formação do pintor). Ainda que isso não haja ocorrido, a atração de ambos por paisagens desérticas e grandes espaços parece contrastar com o olhar intimista dos dois, voltado para os objetos e o interior das residências, um pouco à maneira de Patrick Caulfield, que tenta ordenar o mundo a partir da casa. Nas telas de Eleonore Koch, seu olhar fica dividido entre o espaço oclusivo da moradia e a extensão desértica do Arizona (há uma pintura na mostra sobre o tema, de 1995), como um Caulfield exilado tentando se ajustar numa dessas fotografias antigas de Eugène Atget, em que o fotógrafo mostra Paris como uma cidade deserta. Nela, a arquitetura expulsa seus habitantes para que a beleza não seja maculada pela presença humana, o que também se pode dizer de Nicholas de Stael, cujas paisagens abstratas influenciaram os americanos do movimento figurativo da Bay Area de São Francisco (Richard Diebenkorn e David Park). O olhar de Eleonore Koch, ao contrário de Volpi, cuja inteligência visual contrastava com sua formação escolar precária, é culto, intermediado pela busca de uma visão interior da imagem externa de uma paisagem ou de um objeto. Para usar uma expressão do pensador franco-argelino Jacques Derrida, ela "desconstrói" essa paisagem para melhor entendê-la, reduzindo-a a elementos mínimos (a exemplo de Diebenkorn). Mas, sobretudo, o que interessa a ela é o equilíbrio cromático de Volpi, sua divisão da tela em grandes áreas de cor e a redução de elementos arquitetônicos a formas geométricas. Afinal, ele foi seu mestre maior.