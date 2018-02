A dinâmica social sadomasoquista

Data estelar: Sol e Plutão em quadratura, a Lua quarto crescente em Sagitário será vazia das 13h49 às 20h53, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na nave Terra os erros e vícios que nossa humanidade comete levam embutidos a expectativa de ela ser punida com severidade, ao mesmo tempo temendo o panorama e o desejando ardentemente, um verdadeiro caso de cultura para ser colocada no divã psicanalítico. O sadomasoquismo impera nos relacionamentos humanos tidos como modernos e normais, as pessoas julgam e condenam com severidade os vícios praticados pelos seus semelhantes, mas não se purificam devidamente, pois se o fizessem abandonariam imediatamente o vício que é julgar e condenar com severidade os erros alheios. Essa dinâmica viciada exala o fedor do sadomasoquismo, os labirintos medonhos em que a alma humana se encontra presa há tanto tempo já, que acha tudo isso não ser nada além do que a normalidade. ÁRIES 21-3 a 20-4 Agora você sabe mais do que antes, e ainda que o conhecimento tenha sido produzido pelas situações tensas e dramáticas, o resultado é importante, pois saber mais significa, também, ter maior amplitude para fazer suas escolhas. TOURO 21-4 a 20-5 Toda ação traz consigo uma reação que, de forma inviolável, retornará à origem, isto é, diretamente à pessoa que agiu dessa ou daquela forma. Pense sempre nas conseqüências de seus atos, você sairá ganhando sabedoria com isso. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Amar quem ama você é fácil, qualquer pessoa poderia fazer isso. Porém, amar aqueles que se acham seus inimigos é uma tarefa destinada apenas às pessoas verdadeiramente especiais, que desenvolvem uma presença de espírito fora do comum. CÂNCER 21-6 a 21-7 Ainda que seja desagradável a perspectiva de retornar ao início de tudo, depois de ter andado tanto, será melhor fazer essa dura concessão a insistir em seguir em frente. Aproveite o recuo para rever seus planos, e melhorá-los. LEÃO 22-7 a 22-8 Uma vitória que não pude ser compartilhada nunca poderá ser considerada como tal, pois o próprio espírito da vitória se demonstra na quantidade e qualidade de pessoas com que essa poderia ser compartilhada através da celebração. VIRGEM 23-8 a 22-9 Muitas das atitudes que as pessoas andam tomando não refletem o verdadeiro caráter delas, e sim o desespero que cresce vertiginosamente em suas almas. Por isso, o melhor a fazer é cobri-las de amor, ajudá-las a sair dessa. LIBRA 23-9 a 22-10 A percepção do erro é, também, a responsabilidade de consertá-lo, pelo que, todas as pessoas que criticam os erros alheios deveriam mesmo arregaçar as mangas e demonstrar como é que tudo se faz corretamente, de acordo com o espírito da crítica. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A maior tragédia de todas, e talvez a única verdadeira tragédia, porque é fonte original de todas as outras, é quando o coração humano se endurece ao ponto de não mais pensar no bem comum, atingindo o cúmulo do egoísmo. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Parece que tudo incentiva a medidas radicais, perder a cabeça e cometer estupidez. Porém, o que restaria depois deste tipo de atitude? O alívio buscado não seria encontrado e, em vez de soluções, os problemas aumentariam. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 As pessoas são seres complexos que, por serem livres, não têm razão de permanecer as mesmas ao longo da vida. É propício mudar, transformar-se, reinventar-se, a despeito de os semelhantes não facilitarem o processo. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 No clima atual, quaisquer reações seriam exageradas, e por isso contraproducentes também. No clima atual, a despeito dos impulsos furiosos que parecem vir de dentro do coração, o melhor será não ceder à tentação de reagir. PEIXES 20-2 a 20-3 Receber ofensas sem ter a mera possibilidade de revidar é o mesmo que levar desaforo para casa, uma situação nada agradável para a alma. Porém, a sabedoria manda, às vezes, recuar e fingir-se de morto, pois enfrentar abertamente seria inútil.