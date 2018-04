A difícil convivência entre fé e ciência

"Fé e ciência não vivem juntos" - o cartaz, espalhado pela cidade de Paraty, parece uma saudação de boas vindas ao biólogo e escritor britânico Richard Dawkins, um dos darwinistas mais influentes em atividade no mundo e que ontem participaria da última mesa do dia, na 7ª Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip. "Ainda não vi esse cartaz mas seus dizeres são verdadeiros", disse ele, ontem de manhã, em entrevista coletiva. "A maioria das pessoas é ignorante em relação à ciência e prefere acreditar em Deus." Ateu confesso e praticante, a ponto de participar ativamente de campanhas como a que cobriu ônibus de Nova York e Londres com a frase "Deus provavelmente não existe", Dawkins fomenta a polêmica com frases diretas. Para ele, muitos dos problemas modernos estão diretamente relacionados com a religião - o fundamentalismo, por exemplo, justificaria o ataque terrorista a Nova York, em 11 de setembro de 2001. "A religião não oferece coisas boas, obrigando as pessoas a viverem entre a escolha do bem ou do mal. Também não oferece uma explicação convincente para a evolução do homem. Acho que acreditar em algo que não tenha evidências é muito perigoso." Vindo de uma passeio pelo Pantanal, região mato-grossense que o fascinou, o cientista não encontrou naquele exemplo de natureza um toque divino. "Na verdade, para mim foi uma grande experiência estética." Dawkins preocupa-se com a proteção natural recebida pelas religiões, o que as tornam inatacáveis para grande parte das pessoas. "Acredito que a maioria das pessoas tenha uma predisposição para a crença religiosa e até tenho amigos com muita fé que são ótimas pessoas. Mas isso não pode ser levado ao extremo, pois a fé religiosa pode levar, como já vimos várias vezes, a guerras." Ele lembrou da atitude de Albert Einstein, um dos maiores cientistas da história da humanidade, que não se refutava a citar Deus. "Ele gostava de usar essa palavra, embora não acreditasse em nenhum em especial - na verdade, para Einstein, Deus representa o grande mistério sobre a origem dos cosmos." O ateísmo praticado por Dawkins, embora visto com certa parcimônia na Inglaterra, é alvo de críticas pesadas nos Estados Unidos. A ponto de seus seguidores se abrigarem sob um novo termo para ?ateísmo? que é ?bright? (brilhante). "É algo semelhante ao ocorrido com os homossexuais que passaram a se autodenominarem ?gays?, o que foi muito útil para a causa." A mesma diferença no grau de tolerância entre os dois países condiciona sua opinião sobre a possibilidade de algum eleger um presidente gay. "Acho que seria mais fácil a Inglaterra ter um primeiro-ministro gay, embora os americanos tenham eleito um afrodescendente, o que já representa um grande passo." Apesar do tom crítico, Dawkins conta que muitas de suas obras, como Deus, Um Delírio, deveriam, na verdade, divertir o leitor. "Sei que os críticos o consideraram agressivo, arrogante, mas é um livro engraçado." A ciência, aliás, não pode se fechar em si mesma, acredita o britânico, que a considera, por exemplo, o veículo ideal também para a poesia. "Carl Sagan foi um dos que perceberam isso ao olhar para as estrelas."