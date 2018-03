A cultura das tatuagens a partir de um reality show High Voltage Tattoo Kat Von D Harper Collins 176 págs., R$ 233,25 High Voltage Tattoo é um volume que lança um olhar global e atual sobre a cultura da tatuagem a partir da vida de Kat Von D (Katherine von Drachenberg), estrela do L.A. Ink, reality show norte-americano sobre os eventos ocorridos no "High Voltage Tattoo", estúdio de tatuagem em Los Angeles, Califórnia. O programa é exibido pelo canal pago People & Arts. Com a introdução assinada por Nikki Sixx, o livro reúne imagens e histórias sobre celebridades, roqueiros e cidadãos nem tão famosos - em comum, veem a tatuagem como manifestação a um só tempo pessoal e artística. Há também detalhes sobre trabalhos de tatuadores do mundo tudo - alguns dão entrevista - selecionados por Kat.