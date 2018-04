A critica social passa através da vida dos marginais Criminosos reais deram origem a personagens de prestígio ou sucesso no cinema brasileiro. A vida de João Acácio Pereira da Costa inspirou uma das obras-primas da cinematografia do País, O Bandido da Luz Vermelha (1968), de Rogério Sganzerla. Não se trata de uma cinebiografia tradicional. Muito pelo contrário. O "Luz", como o chamavam, interpretado por Paulo Villaça, é eleito representante emblemático de uma época de rebeldia. Numa espécie de ruptura com o Cinema Novo, o filme encosta no tema da marginália como forma de protesto já inarticulado diante da falência da proposta da esquerda. Esse é um ponto. O outro é a inventividade esplendorosa de uma obra que dialoga com Orson Welles, incorpora a narração radiofônica em tom paródico, mexe com ícones da geração, cutuca a seriedade com seu humor negro e sensual, e conclui com a proclamação de que o 3º Mundo está prestes a explodir. É o filme da raiva, do desespero, e mostra uma São Paulo descontrolada, filmada em preto e branco alucinante, e difícil de esquecer. Helena Ignês, viúva de Sganzerla e intérprete da prostituta Janete Jane em Bandido da Luz Vermelha, surge agora com o projeto de Luz nas Trevas, a Volta do Bandido. A continuação terá Ney Matogrosso como o Bandido. Outro filme que marcou época foi Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia (1977), de Hector Babenco, um dos mais vistos, com 5,3 milhões de espectadores. Aqui, a opção naturalista de Babenco dá credibilidade ao personagem de Lúcio Flávio, interpretado por Reginaldo Faria e baseado no marginal do mesmo nome. Lúcio Flávio ficou famoso ao denunciar a corrupção policial. É dele a frase "bandido é bandido; polícia é polícia". Como não era bem assim, acabou sendo morto no presídio, em condições misteriosas. Típica "queima de arquivo". São filmes que, em estilos diferentes, não se limitam a apresentar uma vida criminal a um público ávido. Ambicionam, através da leitura de uma vida à margem, colocar em xeque a sociedade em seu todo. Como fizeram Francesco Rosi com Bandido Giuliano, Vittorio De Seta com Bandidos em Orgosolo e Miguel Littín com El Chacal de Nahueltoro.