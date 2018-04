A Criança é um exemplo do cinema visceral dos Dardennes Os filmes dos irmãos belgas Jean-Pierre e Luc Dardenne são habitualmente simples e diretos e, ao mesmo tempo, complexos e muito humanos. Assim, é impossível não reagir emocionalmente a obras como A Criança, filme que o Telecine Cult exibe à meia-noite de hoje para amanhã. Trata-se da história de Sonia (Déborah François), de 18 anos, que deu à luz um filho de Bruno (Jérémie Renier), de 20, rapaz que vive de pequenos roubos. Como acontece com boa parte dos casais de adolescentes, o filho logo se torna um problema, obrigando o rapaz a tomar uma atitude cruel e radical: vender o bebê, o que lhe garante até um rendimento inesperado. Sonia, no entanto, não aceita o negócio e obriga Bruno a recuperar a criança, o que desperta a ira dos traficantes com quem ele acertou o crime. A história simples, com clima tenso e realista, mostra o difícil processo de amadurecimento de Bruno e, como em seus filmes anteriores (Rosetta, O Filho), os diretores não poupam seus personagens do sofrimento, único caminho para atingir a plenitude. A Criança ganhou a Palma de Ouro de Cannes em 2005, um prêmio merecido para um grande filme.