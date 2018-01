A crença na força da arte na luta contra a barbárie Durante a 2ª Guerra Mundial, Londres conseguia esquecer, durante alguns momentos, os terríveis momentos do conflito: eram justamente aqueles em que, no Teatro Windmill, o palco era ocupado por mulheres nuas. Pornografia? Mas como não oferecer um certo prazer quando o terror domina a rotina? Essa parece ser a mensagem de Sra. Henderson Apresenta, filme que o canal HBO Plus exibe às 20h15. A senhora Henderson do título é uma mulher que decide transformar o teatro, ameaçado de fechar por falta de público, em um palco de interesses masculinas. No início, ela hesita, um pouco por pudor. Mas, por fim, Sra. Henderson se rende a um raciocínio válido em momentos de conflito: a arte tem de vencer a barbárie. Assim, dentro do teatro, as pessoas nem percebem que existem problemas lá fora. Vivido por Judi Dench, uma das melhores atrizes da atualidade, Henderson é uma aristocrata distinta, ao mesmo tempo conservadora e provocadora. Dirigido por Stephen Frears, trata-se de um filme sobre a beleza e a paixão das mulheres. Também sobre a importância da representação, que esconde segredos atrás de uma fachada cuidadosamente escolhida.